習：只要28億中非人同心 定引領全球南方現代化

綜合新華社、「央視新聞」報道，在2024年中非合作論壇北京峰會歡迎宴會上的祝酒辭，習近平表示，中非命運共同體根植於傳統友好， 中非命運共同體彰顯於合作共贏，中非命運共同體壯大於與時偕行。「我相信，只要28億多中非人民同心同向，就一定能在現代化道路上共創輝煌，引領全球南方現代化事業蓬勃發展，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。」

習昨日繼續在北京人民大會堂同來華出席中非合作論壇北京峰會的非洲各國元首會晤，包括會見埃塞俄比亞總理阿比、莫桑比克總統紐西、贊比亞總統希奇萊馬、坦桑尼亞總統哈桑、赤道幾內亞總統奧比昂、塞拉利昂總統比奧、毛里塔尼亞總統加茲瓦尼、塞內加爾總統法耶及尼日利亞總統提努布等9國非洲領導人。

簽《坦贊鐵路激活項目備忘錄》

習近平也同哈桑、希奇萊馬共同見證簽署《坦贊鐵路激活項目諒解備忘錄》。坦贊鐵路始建於1970年，是新中國成立後實施的規模最大的成套援外項目，鐵路全長1860.5公里，主要承擔將贊比亞的銅礦運輸到坦桑尼亞並出口海外的重任。

新華社早前透露，中國、贊比亞、坦桑尼亞3國2017年初對升級改造坦贊鐵路展開談判。報道指出，在坦贊鐵路的終點站附近，是中國在非洲建設的大規模經貿區「贊中經貿區謙比希園區」。