分析：有涉案者求脫罪 死咬柯文哲介入

律師：鄭文燦案兩度發回 「看地院會否硬杠」

曾任台北市政府法規委員會主任委員的律師葉慶元表示，以民進黨前桃園市長鄭文燦的羈押聲請案為例，桃園地院當時和高等法院也是意見不一致，經過高等法院兩度發回，桃園地院才裁定羈押。如今是否羈押柯文哲，「要看地院會不會硬杠高院」。

大狀指羈押否重點 有無共犯在逃勾串證據

中評社引述立勤國際法律事務所長、主持律師劉韋廷分析，高院發回台北地方法院重審後，獲保釋可能較高。羈押與否的重點在於還有無共犯在逃、勾串證據，若台北地方檢察署沒補強另有共犯在逃的證據，那就可能交保。例如彭振聲案中，都委會執秘邵琇珮已到案，因此最多是等着是否起訴柯。

富達法律事務所主持律師李育昇則說，目前相關人士沈慶京、應曉薇、彭振聲都到土城看守所羈押禁見，唯獨柯文哲無保請回，柯文哲到底參與程度如何都要再釐清。另外重回北院羈押庭，就不會是裁定無保請回的法官審理，但最後結果如何仍取決於檢方能提出多少事證。