高院裁柯文哲「積極介入京華城」 重審羈押否 今早傳柯文哲開庭 下屬曾提醒或負法律責任

釐清資料呈堂程序 再開聲押庭

柯文哲昨晚7時20分許走出民眾黨黨部所在的台北市松山區台玻大樓辦公室時，透露自己感冒，並趕着探視術後休養的父親，全案「法庭上再來講」。案件接續將由台北地院法官呂政燁負責審查。《聯合報》報道，檢方抗告後卷證資料比原先聲押時還多，法官將先開庭處理程序事項，包括卷證資料如何呈現等，待程序事項處理完成，再正式開聲押庭。

台媒指彭振聲供辭關鍵

據「菱傳媒」報道，北檢檢察官親至台北看守所提審已被羈押禁見的台北前副市長彭振聲，針對京華城案的關鍵時間節點、公文、專簽、誰指示、誰交辦、轉捩點等與柯文哲有關的重大事項逐一詢問。72歲的彭疑因身體狀况不佳，為爭取交保全盤托出始末，北檢隨即用彭的供辭作為柯文哲犯嫌重大的補強證據，力拼高院撤銷原無保請回的裁定，發回重審。

高院合議庭昨審理後，基於同案被告彭振聲及威京集團子公司董事長朱亞虎供述、證人台北市都委會執行秘書邵琇珮證述，以及朱亞虎與有重大受賄嫌疑的台北市議員應曉薇相關對話紀錄等，認為柯是否如其主張「相信具專業性且為多數決之都委會決議」，而對本案情節毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要。

蓋章6京華城公文 曾親寫「速審速決」

柯文哲一直主張對京華城容積率大幅調高至840%不知情，但愈來愈多文件曝光，台媒公布「京華城訴訟公文」上，柯文哲不僅親自核章，還寫上「速審速決」。同時，民進黨籍台北市議員簡舒培公開柯在京華城改建案的公展公文連蓋6次章，還押上日期。台北市都市發展局前局長林洲民昨表示，處理京華城容積率時，都發局定時要跟市長報告，他曾提醒柯文哲，如果照應曉薇質詢放水容積，市府恐必須負起圖利的法律責任，相關資料市府也留有紀錄。

律師稱這些外界資料，檢方經過查核可能做為證據提交。簡舒培還爆料，面對高層紛紛「甩鍋」，目前都發局的基層員工人人自危，「大家都在找壓箱寶，要把過去柯文哲曾經指示過，京華城的所有證據跟資料找出來」。

揭7年前採訪片 現發言人曾追問柯容積率

民眾黨則上下一心堅持對柯文哲清白「有信心」，發言人吳怡萱則被翻出7年前當記者時，追問柯文哲京華城一事的影片。2017年，柯市府根據監察院審核結果，擬把原先被郝龍斌市府認定的392%容積率回復到560%，吳怡萱見柯文哲現身而追問此事，柯僅稱「好像都發局有發新聞稿」。

吳怡萱3日回應，都委會是獨立審查單位，「他不知道裏面細節跟決策過程，我覺得這沒有衝突」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676