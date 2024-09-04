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90歲台作家黃春明 獲大馬花蹤文學獎

【明報專訊】台灣當代鄉土文學作家黃春明（圖）贏得由馬來西亞《星洲日報》主辦的第12屆花蹤世界華文文學獎，獲頒發獎金一萬美元及「花蹤」銅雕一座。

消息由《星洲日報》總編輯郭清江前日公布。黃春明對獲獎感到驚喜，稱「我90歲年紀這麼大了還能得獎？」據台灣《聯合報》報道，黃春明近期接受心臟病手術，出院後遵從醫囑留在家中恢復，已經兩個月未出門，聽到喜訊後表達願意出席下月在大馬新山舉行的頒獎禮。

10年前確診淋巴癌 堅持創作

黃春明10年前確診淋巴癌，80歲高齡與病魔鬥爭的同時仍堅持創作，2021年以帶病創作的長篇小說《秀琴，這個愛笑的女孩》斬獲台灣第45屆金鼎獎，今年已陸續出版《貓頭鷹與老烏鴉》等作品。據中央社報道，改編自黃春明短篇故事《魚》和《溺死一隻老貓》的「魚‧貓」無障礙舞台劇10月將於高雄上演。

黃春明1935年生於台灣宜蘭，創作題材多元，體裁以小說為主，包括散文、詩、兒童文學、戲劇，亦涉獵繪畫、攝影等，曾獲多個獎項，作品被翻譯為多國語言出版。全球華文文學星雲獎評價黃春明「基於對人間的熱愛，對人性的尊重，取材自社會底層，關注農鄉變遷中老人的處境，形成特具人道精神的文學風格」。

獎項被稱「大馬文壇奧斯卡」

花蹤文學獎自2001年舉辦，兩年一屆，被稱為「大馬文壇奧斯卡」，2001年增設世界華文文學獎，面向全球華語作家，大獎得主由世華媒體集團旗下7間傳媒的總編輯組成評審團提名並投票選出，往屆獲獎者有王安憶、陳映真、西西、楊牧、聶華苓、王文興、閻連科、余光中、白先勇、董橋和殘雪。

相關字詞﹕台灣文學 世界華文媒體 花蹤文學獎

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