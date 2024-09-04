女司機摑人再成熱搜 警方通報掀輿論風暴

逆行女司機打人囂張 對方未還手憂惹官非

根據青島市公安局昨日的長篇通報內容，事件發生在著名景點青島嶗山風景區內，8月28日下午1時許，38歲王姓女子駕駛越野路華（Land Rover，內地稱「路虎」）越線逆向行駛超車，對頭車26歲男司機林╳潤未讓路，王女下車多次辱罵、毆打對方。

與8月29日第一次簡要通報不同，昨日警方的通報十分詳細，但進一步引發網民不滿的原因，是被認為站在王某立場闡述。包括警方提到，女司機事發時正駕車前往醫院預約就診；事發路段因車輛較多通行緩慢，遂逆向行駛超車；與林╳潤正向駕駛的車輛相遇後，王女倒車準備併入順向車道。

通報稱，「倒車過程中，林某潤車輛持續向前跟進移動，因林某潤車輛與王某車輛間距過近，王某無法併入順向車道」；王女嘗試插入順向車流期間，車輛追撞前方旅遊巴，因而下車辱罵林╳潤，並與旅遊巴司機就事故處理協商達成一致（澄清了外界關於王女「追尾大巴車後逃逸」的質疑）。隨後王女又辱罵、毆打林╳潤。

公安局還就網民猜測王女背景，表示她曾從事茶葉店經營、個體運輸，目前無固定職業。

林╳潤8月28日下午報案，警方29日晚傳喚王女到案。法醫鑑定林╳潤面部軟組織挫傷、鼻出血及右頸、右胸挫傷，屬輕微傷，警方決定行政拘留王女10日、罰款1000元（人民幣，下同）；對王女駕車逆向行駛罰款200元、駕駛證記3分。

這次事件從一開始就引發眾怒的原因，是現場短片顯示王女言語囂張，態度蠻橫，多次打開對方車門進入車廂內打人，或伸手進車窗拍打、用手機擊打男司機臉部，高喊「我打你怎麼了」，「你報警啊」，直到對方血流滿面，才在現場維持秩序人員幫助下駕車離去。

受害男司機林╳潤是退役兵，據他事後受訪表示，被打多次沒有還手，是因為當時車內有小童。而且，他也擔心還手會變成互毆，最後各打五十大板，甚至重手導致對方受傷會惹官非。

網民質疑輕罰 青島公安稱不構成尋釁滋事

大批網民質疑，各地警方動輒以「尋釁滋事」罪名刑拘鬧事者，這次王女卻「輕罰」。青島公安局強調，該案件是「行車糾紛引發」，不構成法律規定的尋釁滋事行為。央視昨也請中國政法大學教授陳碧拍片解釋法律，為青島警方背書。

青島公安局的情况通報發布後，掀起更強烈輿論風暴。新浪微博帳號「青島公安」下午2時5分發布該通報的帖子下方，1小時內有近1萬條回應，絕大多數表示難以接受，最多人點讚認同的評論是「青島真的讓人心寒」。「青島公安」在下午3時41分刪除該通報帖重發，並設置只顯示精選評論。昨晚該帖留言數超過1.6萬條，但只顯示20多條。人民日報微博帳號昨轉發警方通報帖，下方也有2.7萬多則留言，顯示出來的精選評論第一位是「希望公平公正」。

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