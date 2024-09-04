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校巴撞排隊進校人群 山東5學生6家長亡 司機被捕 失控原因在查

【明報專訊】山東泰安市東平縣一間中學門口昨晨，發生校巴失控撞向現場人群事故，由於正值上學高峰期，現場24人被撞，至少5名學生、6名家長死亡，多人受傷送院，一人危殆。肇事司機被警方當場控制，事故原因仍在調查。

事發佛山中學位於東平縣佛山公園附近，網傳短片顯示，巴士剷上學校門外的行人路，被夾在電線桿之間，有樹木被撞倒，多人倒臥流血、有人被困車底，有家長抱着沒有反應的學童大聲痛哭，現場一片狼藉。據東平縣公安局通報，昨天上午7時27分，一公交公司接送學生的車輛行至東平縣須昌路丁字路口時失控。

校方否認與司機有矛盾

「極目新聞」引述一名親身經歷事故的家長稱，佛山中學要求家長陪同子女排隊進校，事發時她和孩子以及許多家長、學生正在校門口排隊，一輛中型車輛突然衝過來，她和孩子走避及時未有受傷。

佛山中學為四年學制，昨天是小學六年級新生開學的日子。當地警方前日在新學期開學日向中小學增派警力保障校園安全，相片顯示有警員在佛山中學門口維持秩序。據「大風新聞」報道，校方否認與肇事司機之間存在矛盾。當局暫未就事故作更多說明。

涉事公司今年3月獲校巴經營權

據內地媒體報道，東平縣人民醫院在事發後增派捐血車接受民眾捐血。泰安市中心血站職員稱，現場不少市民排隊捐血，暫不清楚需要什麼血型，不過血庫一直緊缺A型和O型血。

據《中國新聞周刊》報道，佛山中學表示，事發後教學活動正常進行，涉事車輛「是外面公司的車」。據新華社報道，出事巴士是接送學生的定制公交車。現場消息稱，出事巴士車身印有「東平縣東原公共交通有限公司」、「核載52人」字樣。

東原公共交通2012年成立，2014年獲准經營當地公共交通，承擔當地城區4條、城鄉22條線路營運，今年3月經營範圍內新增校車營運業務，但當地政府未有披露招標信息。東平縣交通局表示不清楚相關情况，出事後公司電話無人接聽。據網傳短片，出事巴士型號是蘇州金龍海格客車的ER8C純電動公路客車，官網介紹其額定載客數為24至38人。

相關字詞﹕交通意外 校園安全

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