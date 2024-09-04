王毅：中非峰會樹立全球南方攜手里程碑

王毅說，本次峰會主題確定為「攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體」，順應了歷史進步必然要求，體現了中非人民共同願望，「習近平主席將同非方領導人一道擘畫中非關係發展新藍圖，引領『全球南方』前進方向」。

習近平昨繼續在北京會見來華出席峰會的非洲各國領導人，包括毛里塔尼亞總統加茲瓦尼、尼日利亞總統提努布、津巴布韋總統姆南加古瓦、尼日利亞總統提努布、乍得總統穆罕默德、肯尼亞總統魯托等人。在會見非盟委員會主席法基時，習近平強調，當前包括中國和非洲在內的全球南方聲勢卓然壯大，為世界和平和發展注入穩定性和正能量。中方願密切團結協作，堅定相互支持，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，共同維護國際公平正義和發展中國家共同利益。

峰會擬通過兩份成果文件

中國政府非洲事務特別代表劉豫錫在吹風會表示，這次北京峰會計劃通過《宣言》和《行動計劃》兩份成果文件。《宣言》將展現雙方在全球治理、和平安全、經貿合作等領域加強合作的決心和信心。