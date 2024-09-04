檢方抗告地院釋柯文哲 呈高院撤裁決

北檢偵辦京華城購物中心容積率暴增到840%、懷疑官商勾結弊案，中央社報道，北檢檢察官昨天分批前往台北看守所對彭振聲、京華城開發商威京集團主席沈慶京，逐一比對本案相關被告的供詞。北檢昨天亦傳喚曾審查過京華城案的前都委會委員的曾光宗出庭作證。

對於柯文哲前日稱對京華城案不知情，曾光宗表示該案牽涉龐大利益，前後歷經6年審議，柯不應以「不知道」帶過。彭振聲也曾主張不熟悉都市計劃，其代表律師何勖愷稱，彭是工程相關的專業，熟悉的事項限於其原本所知，應該與都市計劃有相當差距，並非推卸責任。

北檢昨表示已遞交抗告狀，檢察官主張，不服台北地院駁回聲請羈押柯文哲的裁定，已擬具相關事由，針對原裁定的不利認定，也已補強證據。台灣高等法院指出，因合議庭還要閱卷、評議、寫裁定書，昨晚有裁定結果的可能性較低。依照抗告流程，高院受理案件可能結果有三種，分別是駁回抗告、撤銷原裁定發回更裁、高院自為裁定。

柯：案子拖久因檢方編故事

柯文哲昨表示，前桃園市長鄭文燦的案子桃檢第二天就提抗告，他的案拖這麼久，就是因為檢方動用所有力量連夜研讀資料要編故事。柯也說，台灣從負面選舉走向負面政治，民進黨變成新的黨國體制。