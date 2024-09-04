中國公布2590美抗日烈士名錄 稱航空戰士捨身取義 兩國人民經受血與火考驗

南京抗日航空烈士紀念館通過中山陵園管理局的官方網站公布了這份英烈名錄，相關資料包括英雄烈士姓名、職務、犧牲時間。這2590名美國籍抗日航空英烈的資料，曾於1995年和2015年分兩次鐫刻在紀念館內的英烈碑上。因歷史久遠、缺少原始檔案等原因，大部分英烈的資料並不完整。

紀念館盼加強史料徵集

紀念館工作人員竇若琪說，希望本次名錄的對外發布能夠集合海內外各方力量，進一步加強美國籍抗日航空英烈的史料徵集和研究，盡可能完善現有英烈生平資料，發現並糾正英烈碑上現有資料錯誤，找到被遺漏的美國籍抗日航空英烈的資料，讓這份名錄更為完整。

當日，紀念館還舉行了美國籍在華犧牲戰鬥機師哈梅爾（Jack W. Hammel）的姓名補刻儀式。1945年，哈梅爾駕駛戰鬥機被日軍地面火力擊中，犧牲於江西境內。2017年，哈梅爾的親友參觀紀念館時，發現館內英烈碑上沒有哈梅爾的名字，向紀念館表達了補刻哈梅爾姓名的希望。經中國駐美國大使館及美中航空遺產基金會協調，尋到哈梅爾更多資料佐證，符合補刻姓名條件。

位於南京紫金山北麓的南京抗日航空烈士紀念館，是國內首座國際抗日航空烈士紀念館，館藏二戰期間中、蘇、美等國空軍在中國聯合抗擊侵華日軍的史料，館內英烈碑上鐫刻近4300名烈士名字，今年清明前夕首先公布1468名中國籍抗日航空英烈名單。除了昨日公布美籍烈士，此前官媒曾披露有236名蘇聯烈士。

重溫歷史 強調戰後秩序

中國近年多次重溫二戰時建立國際反法西斯統一戰線的歷史，強調戰後國際秩序，包括昨在北京舉行的紀念座談會全稱就是「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利79周年座談會」。中國外交部屢稱捍衛正確戰後秩序觀的重要，包括「台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分」等，指摘美國近年衝撞戰後秩序。

抗日戰爭時期，美國向中國提供了援助，除了陳納德組建的飛虎隊（中華民國空軍美籍志願大隊），還包括技工、卡車、燃料以及道路修築設備等重要的人員與物資支援，並且提供了多次貸款。

去年9月，習近平覆信美中航空遺產基金會主席以及二戰時期美國飛虎隊老兵，讚揚中美兩國人民抗擊日本法西斯的鬥爭中同仇敵愾，現在「應該也必須」實現相互尊重、和平共處。飛虎隊兩名百歲老兵同年10月到訪，並與中國國家副主席韓正會面。雙方釋出緩和關係信息，11月兩國元首在三藩市會面。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676