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陸解禁台文旦入口 限花蓮縣

【明報專訊】中秋將近，大陸海關總署昨宣布當天起恢復台灣文旦（柚子）輸入，但須來自「獲得註冊登記的包裝廠和果園」。大陸國台辦強調只要堅持「九二共識」、反對台獨，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。台學者則認為政治操作明顯。

國台辦：一家人 事情好商量

據海關總署動植物檢疫司發布的通知，因從台灣輸入的柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物等不合格情况，總署自2022年8月3日起暫停台柑橘類水果（包括文旦柚）輸入。經綜合評估台灣果農整改措施，現決定自9月2日起恢復台灣文旦柚輸入大陸。

該通知強調，輸陸文旦柚須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園；根據總署官方網站公布的企業名單，所有果園和包裝廠都位於花蓮縣。國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚說，感謝大陸海關總署、國台辦、立法院國民黨團總召傅崐萁（徐榛蔚丈夫）、縣府、農會、果農共同努力。

國台辦發言人陳斌華指出，傅崐萁等人士及花蓮縣等方面多次表達恢復文旦柚輸入大陸的願望，並組織業者整改，改善產品品質，確保輸陸文旦柚安全。花蓮縣則提供部分業者整改資料。

陸委會：把經貿當統戰工具

台灣農業部說，僅花蓮特定包裝廠、果園文旦可輸入，大陸須說明檢疫規範。陸委會指大陸此舉是把經貿當成統戰工具，陸方「先卡住、再施惠」的做法無助於兩岸農漁產業發展及良性互動。中央社引述台灣致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠表示，大陸開放對台灣民眾而言具有指標、象徵性的產品，又不會影響自身經濟產業的營運，而此舉又在中秋節前公布，加大採購台灣文旦柚將有力促統。

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