柯文哲獲釋斥壓迫 稱從沒過問容積率 台北議員：多次質詢豈會不知

彭振聲羈押禁見

昨凌晨3時許，台灣民眾黨主席柯文哲在支持者的歡呼聲中步出法院，與妻子陳佩琪相擁而泣。自北檢指揮廉政署8月30日清晨搜索柯寓所起，歷時3天3夜。柯文哲在現場發言，質疑司法單位清晨搜索主要在野黨主席的住處、辦公室、中央黨部的目的。他說，檢廉扣查手機和硬碟，再拿裏面的資料編故事。

柯指檢廉扣查手機編故事

柯文哲表示，他跟法官講，完全沒有過問京華城840%的容積率，他知道市長不應過問單一個案，所以容積率840%他完全不知道，是今年3、4月媒體開始鬧這個事情以後，他才初次知悉；目前所有證據沒辦法證明他干預過。從檢察官這兩天的訊問方式，他已經知道檢察官的態度相當明確，所以這一次真正辛苦的是法官，扛住了所有的壓力。民眾黨昨強調絕對不會退縮，因為所有支持者不離不棄，會為捍衛柯文哲的清白奮戰到底。

法院表示，柯文哲無從直接知悉台北市都市計劃委員會開會情形，自身亦無專業背景，以目前證據難認定柯對彭、國民黨台北市議員應曉薇等人主導都委會形成違法決議的行為知悉或指示，難認定柯主觀上明知20%容積獎勵屬違法。法律人士認為，彭擔任都委會主席時多次異常舉動有利益輸送嫌疑，柯「明知違法而指示」的證據不足，造成兩人結果不同。

法院指難證柯知悉違法行為

不過，民進黨台北市議員簡舒培表示，京華城容積率爭議從2017年起就有議員多次質詢，彭振聲稱京華城2020年3月陳情時曾與柯一起了解情况，認為是柯將責任推給下屬。民進黨市議員林亮君也證實，在柯文哲第二任市長任內，許多議員都有在議事廳質詢柯為何獨厚京華城840%容積率一事。民進黨市議員趙怡翔也表示，當年從交辦到公示，關鍵的文件都是由他自己親簽，「無知」辯護是柯文哲剩下的唯一手段。

另外，被列作共犯的都發局前總工程司、都委會執行秘書邵琇珮早期因離開台灣度假被懷疑畏罪潛逃，她返回台灣後，北檢昨指揮廉政署搜索其住處並約談。