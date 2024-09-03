中秋短途高鐵票罄 晉憑《悟空》成黑馬

同程旅行發布的《2024中秋假期旅行趨勢報告》顯示，今年中秋假期旅遊更趨大眾化，因為只有3天，遊客更傾向中短途的周邊遊。長三角、珠三角、京津冀及成渝城市群、中原城市群等中短途出遊需求旺盛。北京、上海、蘇州等城市中秋假期旅行預訂熱度位居國內目的地前三。

短途遊以3小時以內的高鐵出遊市場火爆，假期首天（15日）火車票在前日開售僅30分鐘，北京出發到武漢、鄭州、長沙，以及四川成都到新開通的黃龍九寨等熱門線路的多個車次車票已經售罄。

夜遊受捧 賞月航班熱度升逾3倍

「中式夜遊」也成為今年中秋假期的文旅消費熱點，包括「賞月航班」（坐夜班機賞月）、各地夜遊船、古鎮園林、集市燈會等玩法受到遊客歡迎。近一周，同程旅行平台中秋節夜間的「賞月航班」搜索熱度按周上漲超過3倍。因《黑神話：悟空》遊戲爆火，其取景地山西大同和朔州也將在中秋迎來客流高峰，9月15日出發的北京-太原部分熱門車次迅速售罄；大同和朔州中秋旅遊預訂熱度按年增長均超過一倍。