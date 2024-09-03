仙賓礁以一敵「中」致破損 菲：不撤船

Trinidad稱，仙賓礁前日仍有中方兩艘軍艦、3艘海警船、47艘民兵船，以及醫護船和研究船各一艘，中方顯然傾全力看守仙賓礁。菲方只有海警9701號艦，仍停泊在仙賓礁潟湖內。9701號艦4月15日部署到仙賓礁，滯留至8月31日突然起錨，與中方監控的海警船碰撞，9701號出現一個大破洞。Trinidad形容事發後「艦上人員依然士氣高昂」，重申菲方不會撤離仙賓礁，海軍及空軍未來也將增加巡邏頻率。

指美軍在上空 軍媒：菲明顯受慫恿

斥美或令亞太局勢升級

中國解放軍旗下「鈞正平工作室」微信公眾號昨指出，8月31日碰撞現場，美軍P8A軍機也出現在上空，菲方人員受到的慫恿和「鼓勵」是明顯的。而美國印太司令部司令帕帕羅幾天前還聲稱「可以護送在南海執行補給任務的菲律賓艦艇」。文章指出，中菲目前在南海摩擦依然限於海上執法層面摩擦，若美國膽敢以軍事手段直接介入，將立刻造成亞太局勢升級。

歐盟批危險行動 中方：無權指手劃腳

法新社報道，歐盟周日指責中國對菲採取「危險行動」，譴責所有破壞國際法原則並威脅地區和平與穩定的非法、升級和脅迫行動。中國駐歐盟使團強調歐盟不是南海問題當事方，沒有權利指手劃腳。中國外交部發言人毛寧昨稱，中方要求菲方立即撤走非法滯留船隻，立即停止侵權挑釁；中方也願意同菲方通過外交渠道保持對話溝通，妥善處理有關問題，管控好海上局勢。