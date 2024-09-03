明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

仙賓礁以一敵「中」致破損 菲：不撤船

【明報專訊】菲律賓海軍發言人Roy Vincent Trinidad昨日表示，菲方在南海仙賓礁以一艘海警船與中方超過50艘船艦對峙，即使8月31日遭中方撞出大洞，但船上人員依然士氣高昂。

Trinidad稱，仙賓礁前日仍有中方兩艘軍艦、3艘海警船、47艘民兵船，以及醫護船和研究船各一艘，中方顯然傾全力看守仙賓礁。菲方只有海警9701號艦，仍停泊在仙賓礁潟湖內。9701號艦4月15日部署到仙賓礁，滯留至8月31日突然起錨，與中方監控的海警船碰撞，9701號出現一個大破洞。Trinidad形容事發後「艦上人員依然士氣高昂」，重申菲方不會撤離仙賓礁，海軍及空軍未來也將增加巡邏頻率。

指美軍在上空 軍媒：菲明顯受慫恿

斥美或令亞太局勢升級

中國解放軍旗下「鈞正平工作室」微信公眾號昨指出，8月31日碰撞現場，美軍P8A軍機也出現在上空，菲方人員受到的慫恿和「鼓勵」是明顯的。而美國印太司令部司令帕帕羅幾天前還聲稱「可以護送在南海執行補給任務的菲律賓艦艇」。文章指出，中菲目前在南海摩擦依然限於海上執法層面摩擦，若美國膽敢以軍事手段直接介入，將立刻造成亞太局勢升級。

歐盟批危險行動 中方：無權指手劃腳

法新社報道，歐盟周日指責中國對菲採取「危險行動」，譴責所有破壞國際法原則並威脅地區和平與穩定的非法、升級和脅迫行動。中國駐歐盟使團強調歐盟不是南海問題當事方，沒有權利指手劃腳。中國外交部發言人毛寧昨稱，中方要求菲方立即撤走非法滯留船隻，立即停止侵權挑釁；中方也願意同菲方通過外交渠道保持對話溝通，妥善處理有關問題，管控好海上局勢。

上 / 下一篇新聞