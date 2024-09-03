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中非峰會塑關係新定位 壯大全球南方 疫後最大主場外交明啟幕 維護發展中國家共同利益

【明報專訊】2024年中非合作論壇峰會明天（4日）在北京開鑼，國家主席習近平昨分別會見來華出席峰會多個國家元首，他指出，這次峰會將確定中非關係新定位，宣布中非攜手推進現代化的一系列重大舉措，擘畫新時代中非合作新藍圖，期望攜手壯大「全球南方」新興力量，推動全球治理體系改革。

中非合作論壇峰會一連3天舉行，峰會主題「攜手推進現代化、共築高水平中非命運共同體」，這是新冠疫情以來中國舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交。峰會開幕式5日舉行，習近平將發表講話，宣布對非務實合作的新行動新舉措。

晤9國總統 「南南合作」成關鍵詞

習近平昨日陸續會見剛果（金）、馬里、科摩羅、多哥、吉布提、南非、塞舌爾、厄立特里亞、幾內亞等9國總統，與他們討論雙邊關係，提升合作關係，簽署一系列協議文件等。基於中非合作論壇，習近平在多場會面中還着重談了中非關係，並強調「南南合作」。

會見科摩羅總統阿扎利時，習近平指出中方願同科方在非盟、阿拉伯國家聯盟、伊斯蘭合作組織框架內加強溝通協作，壯大「全球南方」新興力量，推動全球治理體系改革。習近平對幾內亞總統敦布亞說，中非合作論壇是南南合作的一面旗幟；中方願同幾方密切協作，凝聚全球南方的力量，推動構建人類命運共同體。習近平還對剛果（金）總統齊塞克迪表示，中方願同剛方攜手推進中非合作，共同維護發展中國家共同利益，推動「全球南方」國家在世界大變局中謀和平、求發展。

同南非關係升級 拉馬福薩：堅定支持

作為非洲大國，南非總統拉馬福薩來華出席峰會並進行國事訪問，昨與習近平會談，兩人宣布將中南關係提升為新時代全方位戰略合作伙伴關係。

習近平指出，中非合作論壇是南南合作的典範和引領國際對非合作的一面旗幟；中非雙方將在本次峰會確立新時代中非關係新定位，共商攜手推進現代化的具體路徑；中國對非洲國家開放的大門將愈來愈大。拉馬福薩表示，南非願繼續成為中國可信任和可靠的朋友，堅定相互支持，促進非洲大陸和全球南方國家實現共同發展。

對於中非合作論壇北京峰會，法新社報道，倫敦皇家國際事務研究所非洲計劃主任文斯（Alex Vines）說，非洲國家領導人本周在北京不僅會尋求中國政府提供更多貸款，還要讓北京提供更優惠的還貸條件。

總部位於北京的睿納新國際顧問公司政策分析師艾格古（Ovigwe Eguegu）認為，非洲國家「期待利用中國提供的機會促成自己的發展」。

法新社：料尋求貸款及優惠還貸條件

昨與習近平會面時，幾內亞總統敦布亞也表示，中國企業在幾內亞的投資合作促進了幾內亞經濟發展和民生改善，是互利雙贏的典範；幾方相信此次中非合作論壇峰會將取得成功，推動基礎設施、能礦、交通、旅遊等領域合作取得更多成果。

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相關字詞﹕中非關係 主場外交 習近平 峰會 中非合作論壇

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