地方財困 國道多復收費 專家：燃油稅收降難應對基建支出

魯設國道收費站 期限25年

《中國新聞周刊》報道，濟南黃河大橋是正在建設中的新橋，總長7.7公里，總投資78.93億元（人民幣，下同）。8月26日，山東省政府批覆同意濟南黃河大橋設置收費站，具體收費標準和起止時間由省政府有關部門核定後另行公布執行。

在更早之前，吉林省和湖北省也分別有國道大橋和一級公路開始收費。2023年10月，江蘇省同意205國道宿淮收費站建成並符合通車條件後開始徵收車輛通行費，決策引發公眾熱議。

國家發改委國土開發與地區經濟研究所副研究員李沛霖等人發布的近年新增公路收費站統計表，顯示自2021年至今，安徽、山西、甘肅、湖北、吉林、陜西、江蘇、山東均發布過國道收費站開通收費的公告。這些案例表明，國道恢復收費並非個例。

內地普通公路取消收費的歷史並不長。2009年，中國推行「燃油稅改革」，即用成品油消費稅取代養路費等交通收費的改革。此後，各地政府逐步取消政府還貸二級公路收費，並回購經營性公路，為公眾提供免費服務。

據交通運輸部數據，截至目前，全國除新疆外，其他省份均已取消了政府還貸二級公路收費。

電車致稅收減 專家：公路收費緩壓力

清華大學交通研究所副所長楊新苗表示，道路維護需要資金支持，而車輛購置稅和燃油稅是國家交通運輸部門的兩大收入來源。

但近年來，這些稅費的增長已經接近頂峰，而基礎設施的管養規模卻在不斷擴大。因此，從地方政府的角度來看，非高速的公路收費也許可為當地帶來一定的財政收入，從而緩解資金壓力。

李沛霖也表示，目前新能源汽車高速發展，2023年中國的新能源汽車銷量達到了300萬輛，假設每輛車每年節省的燃油稅約為3000元（耗油量1000升），僅此一項就可能導致燃油稅收入減少90億元。