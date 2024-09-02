明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

美再延對華增關稅 稱日內決定

【明報專訊】拜登政府前天（8月31日）再次推遲宣布對中國製造的電動汽車、電池、半導體和太陽能電池徵收高額關稅，並表示將在未來幾天內公布最終決定。美國白宮國家安全顧問蘇利文甫結束對中國的訪問，返回華盛頓。在訪華時，北京對美國徵收一系列中國製成品的關稅對美方表達不滿。

據路透社報道，美國貿易代表辦公室（USTR）發言人表示，該機構正就2018年和2019年時任總統特朗普對中國商品徵收的關稅，「繼續制定關於擬議修改（關稅）的最終決定」。 該發言人表示：「隨着美國貿易代表辦公室繼續這項工作，我們預計將在未來幾天內公布最終決定。」

美國總統拜登在5月宣布，將對中國電動汽車的關稅提高至100%、對半導體和太陽能電池的關稅提高至50%，對鋰離子電池和關鍵礦物、鋼鐵和鋁、岸邊起重機和注射器徵收25%的關稅。新關稅最初定於8月1日生效。

但美國貿易代表辦公室表示需更多時間研究來自業界的超過1100條公眾意見，於7月30日將實施時間推遲至9月的某個時間點。它設定了8月31日的新截止日期，但最新公告推遲宣布該關稅政策。

秘魯外長：習拜出席APEC

另邊廂，秘魯外交部長岡薩雷斯-奧萊切亞（Javier González-Olaechea）8月29日表示，拜登和中國國家主席習近平都將出席定於11月15和16日在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織峰會（APEC）。屆時，會否上演拜登卸任前最後一次「習拜會」引人矚目。

相關字詞﹕習近平 中美經貿 徵稅 習拜會 關稅

上 / 下一篇新聞