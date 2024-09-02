美再延對華增關稅 稱日內決定

據路透社報道，美國貿易代表辦公室（USTR）發言人表示，該機構正就2018年和2019年時任總統特朗普對中國商品徵收的關稅，「繼續制定關於擬議修改（關稅）的最終決定」。 該發言人表示：「隨着美國貿易代表辦公室繼續這項工作，我們預計將在未來幾天內公布最終決定。」

美國總統拜登在5月宣布，將對中國電動汽車的關稅提高至100%、對半導體和太陽能電池的關稅提高至50%，對鋰離子電池和關鍵礦物、鋼鐵和鋁、岸邊起重機和注射器徵收25%的關稅。新關稅最初定於8月1日生效。

但美國貿易代表辦公室表示需更多時間研究來自業界的超過1100條公眾意見，於7月30日將實施時間推遲至9月的某個時間點。它設定了8月31日的新截止日期，但最新公告推遲宣布該關稅政策。

秘魯外長：習拜出席APEC

另邊廂，秘魯外交部長岡薩雷斯-奧萊切亞（Javier González-Olaechea）8月29日表示，拜登和中國國家主席習近平都將出席定於11月15和16日在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織峰會（APEC）。屆時，會否上演拜登卸任前最後一次「習拜會」引人矚目。