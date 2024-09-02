內地發布國歌曲譜 稱助嚴肅奏唱

同發布官方錄音版

今年是中華人民共和國成立75周年，也是「義勇軍進行曲」作為中國國歌75周年。中新社報道，此次發布的國歌標準演奏曲譜包括：管弦樂總譜、管樂總譜、鋼琴伴奏譜。國歌官方錄音版本包括：管弦樂版、管弦樂合唱版、管樂版、管樂合唱版。

曲首註「莊嚴地」表情術語

本次發布的國歌標準演奏曲譜對國歌旋律均未作任何改變，主要在4方面作了完善和規範：一、封面、扉頁和出版記譜的規範；二、速度標記，管弦樂總譜、管樂總譜、鋼琴伴奏譜統一標註了每分鐘96拍；三、表情術語，3種曲譜統一在曲首標註了「莊嚴地」；四、修改涉及的力度標記，有助於準確及規範地奏唱國歌，還有部分修訂是基於出版要求的最新規範表述。

在曲譜審定的基礎上，中央宣傳部統籌中國文聯、中國音協組織中國交響樂團、解放軍軍樂團、中央音樂學院和專業錄音團隊錄製國歌官方錄音版本，並在錄製完成後聽取有關部門的意見，確定最終版本。