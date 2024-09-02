歐盟增稅首月 中國電車註冊量跌近半

乘車聯：華車企海外銷量佳

「每日經濟新聞」報道，全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹昨發文表示，7月中國車企在海外部分地區銷量初步統計達到22.5萬輛，同比增長53%，環比增長2%；今年前7月的中國品牌海外市場銷量139萬台，同比增長55%，他稱中國車企的海外部分可統計市場的零售表現很好。

不過據「鈦媒體」報道，歐盟自7月開始針對中國新能源汽車加徵逾38%關稅，根據研究機構Jato Dynamics的數據，7月份中國品牌在歐洲註冊的電動汽車數量總計不到1.4萬輛，較6月的2.3萬多輛出現下滑，也比去年同期下降了9.7%。

其中上汽集團旗下的MG品牌下滑最大，7月份在歐洲銷售電動汽車5330輛，較去年同期下滑38%；今年前7月累計銷量50120輛，同比減少13%。不過，MG品牌仍是歐洲銷量最高的中國品牌。

比亞迪則不降反增。其7月在歐洲銷售電動汽車3,740輛，同比增長100%；長城汽車7月在歐洲的銷量為292輛，同比下滑 9%；今年前7月的累計銷量達2382輛，同比增長 77%。

分析：增稅前註冊致銷量減

文章指，有分析師認為，中國汽車品牌都趕在關稅截止日期之前完成註冊手續，這導致 7 月電動汽車銷量有所減少。長期來看，中國汽車品牌想要在歐洲市場站穩腳跟，在當地建設工廠似乎是唯一選擇。