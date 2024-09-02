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舞弊案開羈押庭 民眾黨：遭迫害 料凌晨3時出結果 律師主張柯文哲不涉貪

【明報專訊】台灣民眾黨主席、台北前市長柯文哲及台北市前副市長彭振聲因「京華城舞弊案」遭台北地檢署聲請羈押禁見，台北地方法院昨（9月1日）晚上8時開羈押庭。民眾黨秘書長周榆修表示，現正面臨民進黨政府的迫害跟打壓，此時此刻要全力支持柯文哲，維護他的清白。連夜訊問後，柯文哲昨深夜11時審問完畢，彭振聲則在今0時43分羈押庭結束。柯由前特偵組檢察官、律師鄭深元及律師陸正義辯護，主張柯不涉貪污罪行。台北地方法院指出，法官正寫裁定書，料今凌晨3點裁定，宣示羈押庭結果。

彭振聲嘔吐送醫 否認為訟訴手法

綜合中央社、《聯合報》等台媒報道，彭振聲昨中午因嘔吐、身體不適，台北巿立聯合醫院和平院區被送往就醫3小時並領藥後，下午4時許返回北院候審室。彭振聲律師李岳洋否認為訟訴攻防手法，表示彭振聲原本身體不好，上午限閱庭時就有暈眩情形。台北地方法院表示，律師中午表達因閱卷方式受限加上休息以及與被告討論時間，估計需要8至9小時，法官因此將羈押庭定於晚上開庭。

對於深夜處理的聲請羈押案件，被告、辯護人有權請求法院延至隔天日間訊問，法院若無正當理由不得拒絕其請求。台北地方法院有「辦理檢察官聲請羈押被告深夜不訊問作業程序」，超過晚上11時間經法院裁定深夜不訊問後，被告應留置於法院夜間休息室不得離開。

稱不明現金為陳佩琪父遺產

民眾黨秘書長周榆修表示，現正面臨民進黨政府的迫害跟打壓，此時此刻要全力支持柯文哲，維護他的清白，未有正面回應柯若遭羈押是否會被開除黨籍。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，有傳媒詳細描述柯文哲被偵訊時清醒，甚至稱柯文哲關於政治獻金證詞反覆，企圖以春秋筆法暗示柯收賄，又有報道稱柯文哲將來路不明的700萬元（新台幣，下同，約170萬港元）現金交由妻子陳佩琪到自動櫃員機存入，指控檢方透過特定傳媒引導輿論。

賴清德：只要違法鼓勵查辦

對於來路不明大筆現金，民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示是陳佩琪父親遺產，經陳母及兄弟姐妹同意後交給陳保管，已如實將財產資料告知檢方。黃國昌說，檢方以京華城案當庭逮捕，但搜索民眾黨中央黨部，搜走的文件和京華城案沒有關係。柯文哲辯護律師鄭深元稱，審訊內容是先問木可公司，再問政治獻金。

台灣領導人賴清德接受電視節目「雅琴看世界」專訪表示，不宜針對司法案件發表個人意見，但不分黨派、不問何人，只要違法都鼓勵檢調單位依法查辦，毋枉毋縱，行政不能介入司法獨立。台法務部次長黃世杰表示，檢察官、廉政署會依法秉公處理，應該尊重法律跟司法獨立運作。

國民黨立委李彥秀昨天則表示，民進黨企圖「分化在野，個個擊破，逆賴者亡」，稱國民黨與民眾黨既「合作」又「競爭」。

藍營指綠營圖分化在野黨

台北地檢署前晚傳召台北市前兵役局長朱亞虎，訊問關於柯文哲以選舉補助款4300萬元現金購置個人商業辦公室的經過，並調查柯與威京集團有無不當資金往來。朱亞虎又曾任威京集團子公司鼎越開發董事長，與集團主席沈慶京相識。沈慶京涉嫌因京華城案行賄國民黨台北市議員應曉薇超過4740萬元，後者已於8月29日被裁定羈押禁見。

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相關字詞﹕打壓 京華城 民進黨 柯文哲

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