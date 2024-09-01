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滯仙賓礁菲艦起錨 中菲釀撞船 互相指控故意碰撞 中國海警：自行撤走是正道

【明報專訊】滯留南沙群島仙賓礁潟湖4個多月的菲律賓海警9701艦，昨日突然起錨航行，但並未撤離回國。中國海警船跟蹤監視菲艦期間發生碰撞，中菲海警相繼通報，互相指控對方故意碰撞。

中國海警局通報，菲海警9701艦昨晨8時2分起錨，在仙賓礁潟湖內「持續機動、尋釁肇事」，中國海警5205艦對菲9701艦採取喊話警告、跟蹤監視管控等措施。到當天中午12時6分，菲9701艦「以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常維權執法的5205艦，導致發生擦碰」。

短片顯示中國海警船頭與菲艦船尾碰撞

中國海警公開的短片顯示，中國海警船船頭與菲艦船尾碰撞。中方強調「責任完全在菲方」，要求菲律賓正視現實、放棄幻想，立即自行撤走才是唯一正確途徑，中國海警將採取必要措施，「堅決挫敗一切挑頭鬧事、多點滋事的侵權行徑」。

菲方也召開記者會公布現場錄影。菲律賓海警發言人塔雷拉稱，中國海警「無視規定」進行危險的操作，5205艦「直接蓄意衝撞」菲國船艇3次。

通報稱，當菲律賓船隻行駛中，5205艦直接撞擊9701艦左舷船頭，隨後撞擊9701艦的右舷，「之後轉了一圈，又進行了一次撞擊」。

菲艦受損留下多個洞 菲方稱不撤船

菲海警當局稱，撞擊造成97米長的9701艦受損，留下多個洞。過程中沒有人員受傷。塔雷拉表示，儘管中國海警「進行騷擾、霸凌活動和升級行動」，但馬尼拉不會撤回船隻。

繼南海仁愛礁後，仙賓礁成為中菲近期在南海的主要衝突地。這是中菲8月在仙賓礁衝突升高以來的第3次船隻碰撞事件。菲律賓近期多次嘗試給仙賓礁滯留艦提供補給，被中國海警船攔阻後，8月28日派出H145型直升機向9701艦空投物資。

中國國防部8月29日指出，菲9701艦在今年4月擅自進入仙賓礁潟湖並長時間非法滯留，妄圖實現在仙賓礁長期存在，打開了惡化南海局勢的「潘朵拉魔盒」。

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