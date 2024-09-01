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中國

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時事解構：蘇利文訪華 中美釋求穩

【明報專訊】美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）8月27日至29日展開首次訪華之旅，儘管美國總統大選在即，難言誰主白宮，不過中方對此訪給足了重視。從雙方各自釋放的信息可知，兩國關係「求穩」是共同願望，特別是解放軍最高將領張又俠及其團隊會見蘇利文的安排，顯示中美都有穩固南海、台海局勢的現實需求。

蘇利文除了與中共中央外事辦主任王毅進行為期兩天共11小時的戰略溝通，還獲中國最高領導人習近平接見。央視畫面顯示，習近平會見蘇利文時面帶微笑，表情輕鬆。習近平強調，中美兩個大國打交道，首先要回答好中美到底是對手還是伙伴這個管總的問題，儘管中美兩國各自情况和中美關係都發生了很大變化，但是中方致力於中美關係的目標、原則、立場、努力沒有變。

官媒引述蘇利文對習表示，美方希望同中方繼續保持戰略性溝通，找到美中兩國和平共存、美中關係持續發展的辦法。蘇利文說，「我願重申，美方不尋求打『新冷戰』，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟體系反對中國，不支持『台灣獨立』，無意同中國發生衝突。」這也是拜登總統的「四不一無意」政治承諾。

雙方皆承諾政策不變

華學者：反映力求降衝突風險

復旦大學美國研究中心主任吳心伯對觀察者網總結稱，如期舉行這一輪戰略溝通表明：第一，雙方都有意願保持高層的接觸和交往；第二，雙方在兩國關係中都有一些重要關切須推動處理；第三，通過這樣的戰略溝通來降低和管控中美關係中的風險。

不過，顯然中方對美方在南海、台海的意圖和行動仍有疑慮。而「應約」安排張又俠會見蘇利文，彰顯中方高度重視與美方共同維穩南海、台海局勢。也表明兩個大國當前共識是努力降低發生衝突的風險，打消世界的有關疑慮。

在閉門會晤前，媒體拍攝的片段顯示，張又俠表示，「您要求與我舉行此次會談，體現了美國政府對軍事安全和兩軍關係的重視。」蘇利文則回應：「我知道我們很少有機會進行這種交流，考慮到世界的現狀以及我們需要負責任地管理美中關係，我認為這是一次非常重要的會談。」

這是張又俠與拜登政府官員的首次會晤，也是自2018年以來美國高級別官員與中央軍委會副主席的首次會談。

蘇利文稱晤張又俠非常重要

面見軍委團隊作用無可替代

「與張又俠舉行會晤意義非常重大，這表明中國準備好了重新開始與美國國防部進行有意義的接觸。」新加坡國立大學的學者唐安竹對《紐約時報》分析，中國政府將雙邊軍事關係視為整體關係的一個重要政治指標，這種對話有助於重啟更頻繁進行的低級別對話。吳心伯亦指出，目前中美在戰略利益和安全利益上存在巨大的分歧和互不信任，在這種情況下，兩軍保持溝通對減少誤解、誤判，進行危機規避和危機管理有積極意義，對於中美關係來說也起到托底作用。

蘇利文在行程最後一天的記者會上形容，有機會與張又俠面對面交談已產生了積極的影響。「與軍委副主席張又俠見面非常重要，能實際上在桌子兩邊坐下來，面對的不僅是軍委副主席，還有他的整個團隊，聽聽他們對關鍵問題的看法，這是無可替代的。」

中國不願意周邊生亂，讓自身發展添加變數。由於解放軍與美軍的正面接觸，多是發生在南海及台海，如若兩軍保持良好溝通，產生誤判的風險將大大降低。拜登政府擔心中國與美國盟友、伙伴的意外衝突，可能會使美國軍隊捲入與中國的對抗，因此積極謀求在軍事方面進行更公開的溝通，以防止兩國的戰機和海軍艦艇在南海、台海發生不測事件。

據美方公布的會談紀要，蘇利文對王毅強調了維護台海和平與穩定的重要性，重申了美國對印太美國的承諾，並指出中國對菲律賓海上行動的干擾不利於南海穩定。蘇利文對記者稱，南海的當務之急應該是緩和局勢，「沒有人想要一場危機——菲律賓不想，美國不想，我們希望中國也不想。」

加強美中軍隊溝通

拜登政府最後任期優先事項

蘇利文說拜登政府在其任期最後幾個月的優先事項，包括加強美中軍隊間溝通；現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗與拜登有共同的看法，即負責任地管理美中競爭關係，「不讓它變成衝突或對抗，這是至關重要的」。

拜登即將退休，北京仍高規格接待了他的來使，習近平也打算在接下來與拜登通電話、在國際場合會面。中國人講究禮儀，這些舉動都表示了某程度上對拜登的肯定。英國《金融時報》文章提到，蘇利文此行目的，首先是希望在美國總統大選期間穩住中美關係，避免發生事故以影響民主黨選情；拜登還希望透過卸任前會晤習近平，以元首外交的形式使其對華政策能夠被繼承，起碼影響下一任總統的對華政策，最終確定自己的對華外交遺產。

同樣地，中方也利用蘇利文訪華這個機會，公開重申紅線和關切，保證對美政策不變，表達共同推動中美關係保持穩定、好起來、向前走的願望。這並不僅僅是說給賀錦麗團隊，而是向全美各界喊話，提醒下一屆美國政府考慮對華政策時，清楚明白中方戰略意圖。

向未來美國政府放話

中方強調4紅線不可觸碰

中國外交部美大司司長楊濤總結蘇利文訪華行時重語強調，台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方在中美關係中劃出的四條紅線；中方在戰略溝通時重點就這些問題表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求，「觸碰這些底線紅線，中美關係就兜不住底，『護欄』也會形同虛設」。

明報記者

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