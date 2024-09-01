拆局：分析：柯文哲營造被迫害 聚能量救黨

黃揚明認為，從訴訟策略來看，柯文哲和他的律師很早就決定要往「政治案件」的模式處理。此外，黃揚明分析，現在柯在司法上處境不利，因為經過拒絕偵訊、聲請提審後，檢方會認定柯文哲是「不願意配合」的被告。黃揚明指出，柯文哲正在走的路是「就算羈押，政治能量也不能散」，不過，如果沒有政治獻金風暴，這招或許可行。

柯文哲被指實施的哀兵之計，昨號召了部分支持者徹夜到地檢署外聲援，但是否能救黨，仍是未知數。

台灣律師呂秋遠昨日亦在facebook發文，稱看到柯文哲選擇技術性干擾，感到有些難過，認為柯文哲大可不必這樣折磨自己。

另一資深媒體人謝寒冰指出，柯文哲最後或被裁定交保，「因為柯是在野黨的黨主席，有政治上的考量」，保釋金大概落在200萬元（新台幣，約48.7萬港元）左右，一定比涉貪的桃園前市長鄭文燦500萬元新台幣交保金額低。

台資深媒體人料柯將裁交保

國民黨桃園市議員詹江村也認為，「柯文哲最多就是重保（重金交保），不會被收押。」