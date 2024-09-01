柯文哲涉2罪遭聲押 檢：刑期5年起 「小草」激動聲援 柯妻現身稱信丈夫清白

台北地方法院昨晚10時37分收案，預計今天開羈押庭做出裁定。北檢指，經檢察官訊問柯文哲、台北前副市長彭振聲後，認為均涉犯貪污治罪條例的公務員違背職務收賄、圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串證之虞，依法聲請羈押禁見。《鏡週刊》指檢方查出，柯文哲約有700萬元新台幣（約173萬港元）的財產來源不明；妻子陳佩琪曾分次在ATM存入大筆現金，金額達上百萬元新台幣，成為遭檢方聲請羈押的關鍵。

柯被指大量財產不明 妻斥不實

陳佩琪昨深夜在北檢現場發表聲明，稱看到不實的媒體報道柯文哲有大量不明財產來源，「這些都不是事實，每一筆清清楚楚、明明白白」，來源也與檢察官清楚交代。她含淚感謝現場「小草」聲援，希望大家不要相信未審先判的報道。

聲援柯的民眾昨上午起陸續在北檢大樓外警方管制區內聚集，現場展示「柯文哲遭司法偵訊××小時」牌子，不斷更新鐘數，支持者高喊「人民不服、綠色恐怖」、「柯P加油」等口號，情緒高漲，民眾黨立委黃國昌等多名黨友陸續出現靜坐聲援。

百警維安局長坐鎮防示威升級

由於正值周末，南北「小草」網上串聯要到北檢討公道，警方部署100警力維安，並擴大管制區域。台北市警察局長李西河晚間也特別到場坐鎮，並制定計劃，防範周日事態升級。

台北市京華城購物中心容積率於柯市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。北檢今年5月偵辦，將柯文哲等人列為圖利罪（昨增受賄罪）被告。北檢前天指揮廉政署兵分7路搜索柯文哲辦公室、寓所等地，廉政署以被告身分約談柯文哲、彭振聲，以證人身分約談陳佩琪及彭振聲妻子謝夏喬，之後4人陸續移送北檢複訊。陳佩琪、謝夏喬複訊後請回。

拒夜訊遭逮捕 雙手被銬

柯文哲被偵訊12小時後，昨凌晨移送北檢，複訊至凌晨2時，柯文哲表示疲累希望休息，檢察官稱休庭3小時，但柯認為時間不夠，要直接回家。檢方擔心柯離開後會有串滅證之虞，當庭宣布逮捕，柯文哲律師鄭深元就逮捕做法聲請法院提審，法院昨午裁定駁回聲請，柯被解返北檢拘留室。下午柯從北檢拘留室被戴上手銬，帶往北檢偵查庭再度開庭訊問，檢察官並向法院聲押禁見柯文哲。

鄭深元透露，北檢訊問柯文哲內容都是關於政治獻金，但逮捕理由是涉犯京華城圖利罪嫌。檢方則認為兩案密不可分。

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