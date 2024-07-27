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動車開入「仙境」九寨溝 通達成都最快99分鐘 票價128元

【明報專訊】內地中秋節（3天）、國慶（7天）假期將至，川青鐵路（四川成都至青海西寧）鎮江關至黃勝關段昨日正式開通，世界自然遺產黃龍、九寨溝正式接入動車鐵路網，成都東站至黃龍九寨站最快1小時39分可達，較以往汽車路程7小時大大縮減。

開車路程需七八小時

昨日上午10時36分，C5818次黃龍九寨站往成都東站的首班列車，從「黃龍九寨站」始發前往成都東站，川青鐵路專門為黃龍九寨溝景區設置站點。九寨溝有「童話世界、人間仙境」之稱，央視引述乘客表示，「像九寨、黃龍、松潘，一直都很想去。動車開通以前，要開7到8小時的車，現在只需2小時，非常方便。」

在營運初期，成都東站至黃龍九寨站間，共有10對往返動車。開行時間從早上6時多到晚上9時，意味兩地旅遊可當日往返。全程最快1小時39分，慢則2小時10分也可抵達，二等座票價最低128元人民幣。

車站距九寨溝景區約90公里

黃龍九寨站距離黃龍景區還有約26公里，距九寨溝景區約90公里。這主要是因為川青鐵路通過大熊貓棲息地等自然保護區，鐵路繞行多處。遊客在黃龍九寨站下車出站後，可出站乘坐景區接駁大巴，單程車費在28至56元不等。

此前，前往九寨溝、黃龍除了由四川成都、綿陽和甘肅等地搭巴士、自駕車前往，還可以搭飛機到九黃機場，然後轉巴士抵達九寨溝溝口（距離88公里）、黃龍（距離53公里），不過因為是高原機場，較受天氣影響。

川青鐵路正線全長約836公里，設計時速200公里。全線分段建設，中間的四川阿壩州松潘縣黃勝關站至青海省海東西站段正在建設中。此次開通的鎮江關至黃勝關段全長69公里，位於松潘縣境內。新華社稱，開通後，川青鐵路將推動沿線經濟社會發展，對維護民族團結、助力新時代西部大開發戰略實施，具有重要意義。

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