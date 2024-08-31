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北京聞風：國家數據局首主辦數博會 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】2024中國國際大數據產業博覽會（數博會）8月30日在「中國數谷」貴州閉幕。這是該展會舉辦的第十年，亦是首次由去年10月才掛牌成立的國家數據局主辦。

以往，數博會是由國家發改委、工信部、國家網信辦與貴州省政府主辦，這次則由國家數據局主辦，貴州省政府承辦。業內普遍認為，在中央設立國家數據局負責統籌內地數據要素發展與治理，將改變以往數據資源管理「九龍治水」的現象，也會對中國數據產業發展起到積極促進作用。

局長屢提「培育數據產業」

國家數據局長劉烈宏在本次大會上表示，數據產業是利用現代信息技術對數據資源進行開發，推動其流通應用，以實現數據要素價值。他指出，培育數據產業是推進數據要素市場化配置改革的重要基礎，也是發展新質生產力、推動高質量發展的必然選擇。北京分析人士稱，「培育數據產業」在劉烈宏講話中被多次提及，佔了很重分量，其意義不同尋常。

當前，內地十幾億手機用戶的日常生活、每年數十萬億元（人民幣，下同）的電商交易、自動駕駛里程的不斷拓展、智慧城市建設等，都與數據息息相關。早在2020年4月9日，中央就正式將數據列為與土地、勞動力、資本、技術並立的第五大生產要素。分析人士指，多年來，內地數字經濟快速增長，尤其是隨着「數字經濟」、「東數西算」等戰略的提出，已全面延伸至國民經濟多個領域，成為重塑內地經濟結構的關鍵。

數據作為生產要素，價值日益突顯。今年1月中國數據工作會議發布的資料顯示，經初步測算，2023年中國數據生產總量預計超32ZB。另據本屆數博會上發布的數據顯示，2023年中國數字經濟佔GDP比重達到42.8%，數字經濟增長對GDP增長的貢獻率達66.45%。

意在培育一體化數據市場

儘管如此，內地不少企業表達了對目前數據產業發展問題的憂慮，包括數據流通共享難、定價和收益分配無章可循、數據平台的虹吸效應和壟斷行為帶來收益失序等。分析人士認為，國家數據局之所以強調培育數據產業，意在完善數據要素市場制度和規則，培育全國一體化數據市場，促進數據要素開發利用。不久前，中共二十屆三中全會通過的《決定》提出，「加快構建促進數字經濟發展體制機制」。而國家數據局自成立以來，已不止一次表示，將多措並舉推進數據要素市場化配置改革。

北京交通大學信息管理理論與技術國際研究中心教授張向宏認為，內地數字經濟的發展將形成以數據要素制度為基礎，以數據資源開發利用為主線，以數據基礎設施為載體的新格局。據本屆數博會上發布的《數據產業圖譜（2024）》預計，2024年到2030年中國數據產業年均增長率繼續保持在20%以上，2030年數據產業規模將達到7.5萬億元。

文：鍾鳴九

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