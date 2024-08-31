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柯文哲涉貪廉署偵訊12小時 凌晨移北檢 寓所黨部遭搜查 稱坦蕩沒問題

【明報專訊】台北前市長柯文哲因醜聞纏身前日宣布就民眾黨主席一職請假3個月，昨隨即因捲入市長任期內的京華城購物中心改建案被帶走調查。為釐清是否有涉案資金流向柯文哲，台北地檢署指揮廉政署偵辦人員昨晨搜查柯台北寓所等多地，並帶走柯文哲夫婦、前副市長彭振聲夫婦共4人到廉政署偵訊。柯文哲稱自己坦蕩沒有問題，認為檢廉應說明搜查理由；北檢強調偵查過程遵守法律程序。

4人移送北檢 柯妻訊後請回

柯文哲和彭振聲皆為被告身分，柯妻陳佩琪和彭妻皆為證人身分，4人按程序陸續移送北檢複訊。陳佩琪晚上7時40分首先被移送北檢複訊，約2小時偵訊後請回，由民眾黨立委黃珊珊開車接走。隨後彭振聲夫婦移送複訊。柯文哲在廉政署偵訊約12小時後，今凌晨移送複訊，他微笑進入北檢，未作回應，現場支持者和抗議者對峙叫囂。

市長任內京華城容積率暴增

柯文哲捲入京華案一事，早於政治獻金風波爆發。台北市京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，遭外界質疑替業者護航。北檢今年5月偵辦，將柯文哲等人列為貪污被告。檢廉查出，威京集團主席沈慶京為求容積案過關，涉嫌行賄國民黨台北市議員應曉薇超過4740萬新台幣（約1155萬港元），另有資金去向不明。台北地院前晚、昨晨相繼裁定應曉薇及其助理吳順民，與沈慶京3人羈押禁見。

隨後，台北地檢署主任檢察官江貞諭及廉政署副署長林漢強昨晨親自帶隊，兵分7路到柯文哲信義路住處、彭振聲高雄住處，柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部等7地搜查約4.5小時。

檢方抵門外逾1小時 成功入屋

首批檢調人員清晨6時20分抵達柯家，但無人應門，至7時35分成功進入。柯夫婦中午11時54分在檢廉人員陪同下步出家門。同一時間，大批檢調人員分批進入民眾黨台玻大樓辦公室，11時許將幾箱資料、電腦主機帶走。

柯文哲被帶走前，檢廉人員在旁說「請上車」，但他答「不行」，隨後在家門口發表談話，現場等候的傳媒一片混亂。柯對記者表示，「今天是台灣歷史上第一次，主要在野黨的黨主席住家、辦公室、中央黨部被搜索，當然我非常坦蕩，我知道我沒有問題」，又稱「希望他們（檢廉）要說明有什麼證據及合理理由」。對於記者詢問是否政治迫害，他強調沒有預設立場。

北檢：偵查遵正當法律程序

民眾黨昨日上午發聲明表示，無從獲知檢調對中央黨部等地搜索的理由與必要性，會配合調查，同時呼籲檢廉於搜索程序中，切勿有踰越偵查必要範圍舉動。聲明指出，支持司法依證據公正辦案，呼籲檢調遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判，全力支持柯文哲捍衛清白。北檢昨下午聲明案件偵查均遵守正當法律程序，且柯於搜索過程中未抗拒，也願意配合到案接受詢問，檢察官未實施拘提，其人身自由未受拘束。

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相關字詞﹕民眾黨 台灣政壇 京華城 柯文哲

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