NHK擬究脫稿播音員刑責 「中籍員工」微博轟日媒掩歷史真相

回國報平安 稱坦然面對

獲新浪微博認證為「前NHK中國籍員工」的微博用戶「樹語treetalk」昨天發文，再度婉拒傳媒查詢，稱「所有該講的，都在那22秒裏」，並補充道：「我可以負責任地講一句題外話，當今的日本媒體不僅掩蓋歷史真相，更拚命掩蓋當下中國真實發展的面貌，導致普通日本民眾對中國的認知，最少滯後十年，甚至十五年。」

「樹語treetalk」26日發文稱在日本22年，如今「歸零」，已安全回國，其IP地址顯示為雲南，自我介紹顯示生日為1945年8月15日（即日本二戰投降日），帳號註冊時間為今年8月21日。「樹語treetalk」禁止其他用戶在其帖文下方留言。

NHK表示，事件發生在19日下午1時1至15分的中文新聞，播音員在報道靖國神社石碑遭塗鴉時突然用中文說出釣魚島自古以來是中國領土、抗議NHK報道欠專業、是歷史修正主義和政治宣傳，又用英文說出勿忘南京大屠殺、「慰安婦」、731部隊。事件發生後，NHK多次公開道歉，管理層檢討加强管理防止類似情况再發生，20日起中文報道以提前錄製取代直播，日後可能以AI配音取代人聲。

日方立場報道爭議新聞 曾表恐慌

據日媒《周刊新潮》報道，該播音員為49歲山西籍男子胡越，20多年前到東京求學，2002年起為NHK提供中文翻譯、播音等外判服務，亦曾為日本政府及豐田等企業擔任中文旁白，並多次以特派記者身分為鳳凰衛視出鏡。《產經新聞》引述NHK知情人士稱，胡越為人溫厚，喜愛日本文學；他曾對以日方立場報道中日爭議新聞感到恐慌。