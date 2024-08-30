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駐京周記：京城地鐵玩懷舊 中秋集氣回憶濃

【明報專訊】綠色橫排座椅，老式圓形風扇。在綠皮火車逐漸成為「復古」標誌後，「綠皮地鐵」也再次在京城上線，這個中秋假期迎接各地遊客體驗「時光倒流」。

不同車廂復刻上世紀多款車型

北京地鐵1號線再運營的「時光列車」，通過貼紙及還原部分設施的方式，復刻了20世紀60年代以來北京地鐵多個時間段的車型與外觀。乘客走進不同車廂，就可以「穿越時空」，體驗不一樣的地鐵旅行。

「時光列車」從去年9至10月第一次正式運營後就好評不斷，據北京地鐵公司介紹，「時光列車」於本月26日（周一）再次上線運營。新一階段運營周期為8月26日至9月26日，運營區段為1號線八通線全程。

中午12時06分，時光列車從地鐵1號線古城站出發，經一個半小時的路程，到達環球度假區站，再返回古城站，總時長約3小時。一日僅往返一趟，而市民和遊客參觀熱情爆棚，導致座位十分稀罕。

吸客打卡 家長趁機「苦難教育」

在工作日的中午，地鐵1號線上沿路各站，都有慕名前來「打卡」的乘客，拍照錄影設備齊全。很多父母帶孩子前來，他們拉着孩子講解自己當年的故事，「接受苦難教育」。還有的年輕人則是好奇地又拍又摸，舉着手機走過了一節又一節車廂。

「時光列車」總共6節車廂，車頭車尾復刻了上世紀60年代和70年代地鐵的面貌，外觀上綠下白，內飾深綠色的座椅採用橫向佈局，仿皮革椅面料。車尾車廂頂部有一個復古圓形風扇，不過沒有風吹出，只是模型。穿過車頭車尾，就來到上世紀80年代與90年代。車體塗裝了白色和紅色，車廂內紅色的塑料座椅調整為現在的縱向佈局。中間兩節車廂則分別展示了2008年和2022年「雙奧」（北京夏季奧運、冬季奧運）的元素。每個車廂內都展示着原車型的介紹，還有當年的老照片，和不同時期的地鐵路線圖。

過去現在交匯 鞏固共同意識

有長者仔細閱讀着上面的資料，感嘆當年自己第一次坐地鐵時的震撼與現在生活的便利。而年輕人們舉起手機和相機，也記錄下「過去」與「現在」的交匯。在「復古」、「國潮」日漸流行的今日，北京地鐵用一趟穿梭時空的列車，鞏固了國人的集體記憶和共同體意識，為當下低迷環境提振信心。

駐京記者 王佩凡

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