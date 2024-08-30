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習近平晤蘇利文 籲中美關係向前 路透：經濟問題討論激烈

【明報專訊】國家主席習近平昨在人民大會堂與美國國家安全顧問蘇利文會面時，呼籲美方以積極理性態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，推動中美關係保持穩定，在此基礎上，爭取好起來、向前走。

習：華戰略意圖光明磊落

習近平提到，中國的對外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持高度連續和穩定；儘管中美兩國各自情况和中美關係都發生了很大變化，但是中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。

蘇：無意藉台灣遏制中國

新華社引述蘇利文重申美方立場表示，美方一個中國政策沒有改變，無意將台灣作為遏制中國的工具；拜登總統期待不久有機會再次同習近平主席溝通。習近平表示願同拜登繼續保持溝通，為中美關係掌舵領航。

白宮新聞稿提到，雙方討論禁毒、軍事溝通、人工智能風險等領域，以及兩岸、俄烏戰爭及南海議題。路透社報道，蘇利文表示雙方在南海問題上沒有達成新的協議，在經濟安全和貿易問題上「進行了激烈的討價還價」，亦沒有討論美國大選。

同日見張又俠 8年來首次

張：台灣問題核心中核心

同一日，中國中央軍委副主席張又俠在八一大樓與蘇利文會面。張又俠希望美方切實尊重中方核心利益，與中方一道推進兩軍溝通交流，共同承擔大國責任。他並強調台灣問題是中國核心利益中的核心，要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敘事。

美擬安排戰區指揮官會談

白宮的摘要則提到，雙方對過去10個月來持續、定期的軍方間溝通取得的進展表示認可，並計劃在不久的將來，展開戰區指揮官電話會談。這是美國國安顧問8年來首次會見中國軍委副主席，外媒形容此次會面「罕見」。彭博指美國印太司令部試圖與中國東部戰區、南部戰區建立溝通渠道。

另據央視報道，中美雙方商定兩國商務部9月7日在天津舉行工作會議。

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