柯文哲凍職黨主席3月 就獻金風波道歉 稱要反省能否帶領民眾黨

強調錯在信任 賠掉財政紀律

柯文哲昨在記者會表示，政治獻金事件重創他個人及民眾黨的聲譽形象，並造成各界紛擾，「在此我要表達抱歉」，隨後便鞠躬致歉。柯文哲強調，本次事件自己要負起最大責任，但強調錯在完全信任，經費只讓財務長簽核就放行，賠掉整個財政紀律，如果重來，一開始應成立財務監督委員會。他要向黨請假3個月，靜待中評會調查，「我個人也要好好反省，到底還能不能帶領民眾黨，給支持者一個願景跟繼續前進的力量」。

柯文哲特別向支持者「小草」致歉並表示，「你們省吃儉用捐贈的每一塊錢，都非常珍惜，我從來沒有貪圖個人的享受」，因為他疏忽與草率，辜負大家的信任，所有不滿都概括承受。

民眾黨：7筆虛報210筆漏報

無挪用 因便宜致誤會

現場準備3個壁報板，列出帳目清單。時任柯文哲競總總幹事黃珊珊指，黨內兩周共查出7筆虛報不實，分別列在4間公司，總金額1916萬4311元（新台幣，下同，約467.9萬港元），沒有任何發票因而引起軒然大波；經過比對單據，競總支出有漏報210筆，金額1623萬餘元（約396.3萬港元），還有支出短報130筆，金額313萬餘元，總共1937萬5409元（約473萬港元）。黃珊珊強調，會計師當時因為時間太趕、捐款太多、人力不足而用虛報的方式，沒有一筆錢被挪用或不見，政治獻金全部用在選務，並沒有任何錢去向不明，純粹是申報過程中便宜行事，造成誤會。

柯文哲除了政治獻金帳目問題，還捲入京華城弊案（見另稿），以及用選舉補助款4300萬元購置個人辦公室等醜聞。根據民眾黨黨章，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過一年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。

或代理主席 黃國昌：有需要會表態

外界關注同是中央委員的立委黃國昌，作為民眾黨另一「人氣王」，是否會「扛起重責大任」。黃國昌昨晚表示，萬一真的有需要，他會清楚表達立場；每個人在自己的崗位上把該做的事情做好，重新贏得台灣社會的信任，這是他目前最重要的工作。

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