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上海修樹剩枝幹惹議

【明報專訊】上海有騎手上月在街頭被大風吹塌的樹幹砸倒身亡，當局其後將該路段梧桐樹大幅修剪，只見枝幹不見葉，事件引發爭議。康沈公路拓寬工程技術負責人解釋稱，該路段有70至80棵有蟲害的樹已被移除，其他樹木需修剪，為道路拓寬做準備。

官方稱移除有蟲害樹 另備拓寬道路

今年7月27日，在浦東新區康沈公路秀沿路路口，一棵梧桐行道樹突然折斷，砸中一名「閃送」騎手，騎手其後不幸身亡。當時報道指，這棵梧桐樹樹幹內部存在部分空洞，是受颱風影響，被大風吹斷。

上海廣播電視台旗下「新聞坊」昨報道，近日有居民發現，該路段梧桐樹被修剪，一眼望去只剩光禿禿的主幹。有附近居民稱，發生死亡事故後馬路兩邊梧桐樹都被深度「回縮式」修剪。康沈公路兩邊的梧桐行道樹，幾乎沒有了枝葉，路邊其他的樹木則鬱鬱葱葱，兩相比較，視覺差異明顯。被修剪過的樹枝斷面上，有些存在空洞。

不過亦有市民認為，若僅因有蟲害，生怕再生事故，就將所有梧桐樹盡數修剪，讓人覺得有些不理解，「他們大概覺得方便，一下子弄到底」。

一般而言，冬季是梧桐修剪的最佳季節。康沈公路拓寬工程技術負責人解釋稱，目前有蟲害的樹木已移除，現對樹木回縮式修剪，主要是因道路很快將會進行拓寬工程，因此兩邊的樹需要修剪後才能遷移。「這條路比較窄，正好趁着暑假的時候，把樹修剪弄起來，對交通影響比較小」。當局指，該路段約2.6公里長，有440到450棵喬木，品種是懸鈴木，排查下來後發現有七、八十棵病蟲害，「目前來說有病害的，都先移走了」。

相關字詞﹕爭議 砍樹 上海

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