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余文生煽顛案開庭 維權律師擬旁聽遇阻

【明報專訊】內地維權律師余文生被控「煽動顛覆國家政權」的案件，昨（28日）在江蘇蘇州中級法院開庭。嘗試到法院聲援旁聽的人權律師王宇及廈門的楊暉律師一度被帶走，10名到場外國外交官也遭拒旁聽。余文生案原預計審期兩天。惟昨日經過一天的庭審，已審理完畢，今日不會再開庭。消息指，犯罪事實主要指向他在推特（現稱X平台）的言論，余文生早上在庭上自辯拒絕認罪。其胞兄在庭上旁聽。至於與他一同被捕的妻子許艷，將於30日受審。

余文生、許艷夫婦已被當局羈押超過1年4個月。去年4月，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利及德國外長貝爾伯克訪問中國，余文生和妻子許艷應邀前往德國大使館，在途中遭到多名便衣警攔截，並被口頭傳喚。兩人其後被當局拘留。

10外交官擬旁聽遭拒

昨上午，余文生案在蘇州市中級法院開庭。「維權網」報道，有多達10名外交官前往蘇州「圍觀」，但均被拒絕旁聽。據知情人士透露，王宇及廈門的楊暉律師分別嘗試趕赴蘇州旁聽開庭，其中楊暉律師早上在法院門口被帶走。他被警方押到高鐵站，其後乘坐高鐵離開當地，返回福建。

至於王宇則在早上準備出蘇州站時，被不明人士帶走。原擬接王宇的當地人陸建新被警方禁止出門，另一名接人的邢佳亦在半途被派出所所長叫停。另外兩名維權夫婦戈覺平和陸國英則在「這兩天被旅遊」。王宇的丈夫包龍軍昨傍晚表示，已經聯絡上她，她正在警方陪同下坐火車到河北邯鄲與他會合。

56歲的余文生是北京人，曾代理多宗法輪功學員辯護案以及「709大抓捕」律師案，他在2018年提議修憲改革後被捕，因「煽動顛覆國家政權」罪名獲刑4年，2022年3月刑滿獲釋。在2023年4月，再次被拘。

余文生與許艷育有19歲的獨子余鎮洋，他患有抑鬱症，過去一年曾傳出自殺消息。現時在北京回龍觀醫院治療。據探望的人士稱，余鎮洋精神比以前好了不少，醫生、護士對他不錯。

謝陽煽顛案 9．2召庭前會議

另外，人權律師謝陽被控「煽動顛覆國家政權」案，將於9月2日在湖南長沙市中級法院召開庭前會議。謝陽已被羈押2年7個多月。

明報記者

相關字詞﹕煽動顛覆國家政權罪 王宇 開庭 人權律師 余文生

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