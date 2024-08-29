趙樂際見日議員聯盟 稱和平、友好、合作是唯一正確選擇

趙樂際倡加強合作

二階俊博盼推進民間交流

中新社報道，會晤時趙樂際稱，中日經濟利益和產業鏈深度交融，雙方完全有條件、也應加強合作、相互成就。中國全國人大願同日本國會眾參兩院展開各種形式的交流合作，歡迎包括日本國會議員在內的日方各界朋友多到中國參訪，了解真實、立體、全面的中國。

二階俊博說，希望推進日中民間交流，日中友好議員聯盟願為促進日中關係健康穩定發展作出貢獻。

據共同社報道，二階會談後向媒體透露，他要求早日恢復因新冠疫情而停止的日本人短期赴華免簽措施。趙樂際回應稱，尊重並重視日本各界的要求。

另據中聯部網站消息，中聯絡部部長劉建超前天在北京會見二階俊博率領的訪華團。劉建超表示，中日關係處於關鍵階段，希望雙方以兩國領導人三藩市會晤共識為指引，立足更高站位和長遠眼光看待中日關係，加強全局性戰略性溝通與各領域交流合作，建設性管控矛盾分歧，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

二階俊博稱盼以此訪為契機，同中方深入對話，推動兩國有關部門加強溝通，為深化兩國政治、經貿、人文、旅遊等領域交流合作、妥善處理和解決矛盾分歧創造條件。