柯文哲自請中評會調查 暫別黨主席職務

料今辦終場記者會 回應質疑

《聯合報》報道，柯文哲昨（28日）中午急召前秘書長周台竹、謝立功及幕僚蔡壁如、前立委陳琬惠等人開會，昨晚擴大舉行幹部會議，先對幹部說明，與會人員包括地方黨部主委、全體中央委員，由柯文哲親自說明政治獻金查帳進度。

柯文哲稍早已拍板，今天將在會中宣布遞假單，請假暫別黨主席職務，同時並自請黨中評會調查。曾披民眾黨戰袍選立委的淡大助理教授何景榮前天呼籲柯文哲應請辭黨主席，由中央委員黃國昌暫代；民眾黨前秘書長謝立功也指，黨須「清創」否則無法止血，「小草會變雜草」。

對於黨內有人主張柯文哲請辭止血，民眾黨發言人吳怡萱表示，「各方意見都聽到了，現階段希望黨內一起努力，共同面對難關」。

包括台北市前副市長彭振聲指柯文哲在北市長任內交辦京華城案等爭議，柯文哲則回應，「來開個記者會，把這些都講清楚，一次全部處理」。對於柯文哲政治獻金風波，預計今天會舉行終場記者會，將對相關質疑作完整回應。