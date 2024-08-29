中美戰略溝通談台海南海等 鋪墊習拜對話

【明報專訊】中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅同美國總統國家安全事務助理蘇利文一連兩日的戰略溝通昨（28日）在北京結束，雙方就台海問題、南海主權爭議、俄烏戰爭、以巴衝突、朝鮮半島、緬甸局勢等議題進行了「坦誠、實質性、建設性討論」，同意繼續落實兩國元首三藩市會晤重要共識，保持高層交往和各層級溝通，繼續開展禁毒、執法和非法移民遣返合作、應對氣候變化等領域合作，同意適時舉行兩軍戰區領導視像通話、第二輪中美人工智能政府間對話等機制性安排。
白宮在聲明中表示，雙方歡迎維持順暢溝通的努力，包括在未來幾周內安排元首級對話。
據外交部公告，王毅表示，中美關係保持正確方向關鍵在於落實兩國元首共識，中美避免衝突對抗關鍵在於遵守三個聯合公報，中美互動順利開展關鍵在於平等相待而非從實力地位出發，美方不能用自己走過的道路臆測中國「國強必霸」。
王毅籲美停援台 勿縱容菲律賓侵權
王毅強調，在台海、南海議題，中方堅持一貫立場，呼籲美方落實不支持「台獨」的承諾，停止向台灣提供軍事援助，在南海不得以雙邊條約為藉口損害中國的主權和領土完整，不得支持縱容菲律賓的侵權行為。王毅指出，國家安全要有明確邊界，美方應停止在經貿和科技領域打壓中國、損害中方正當利益，以產能過剩為由搞保護主義有損全球經濟增長和綠色發展。
蘇利文同意平等對待 無意脫鈎
官媒新華社引述蘇利文表示，美中之間有分歧，有競爭，也有很多需要合作的領域。同意應以平等的方式對待對方，競爭也應當是健康、公平的。美國無意同中國脫鈎。美方堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」。美國和中國將長久地在這個星球上和平共存，美國的政策目標就是要找到讓美中關係可持續發展的辦法。美方願同中方繼續保持戰略溝通，增進相互了解、減少誤解誤判。
另據法新社報道，蘇利文重申美國對印太地區盟友的支持，對中國近期影響南海穩定的行動表達關注。