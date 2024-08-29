中美戰略溝通談台海南海等 鋪墊習拜對話

白宮在聲明中表示，雙方歡迎維持順暢溝通的努力，包括在未來幾周內安排元首級對話。

據外交部公告，王毅表示，中美關係保持正確方向關鍵在於落實兩國元首共識，中美避免衝突對抗關鍵在於遵守三個聯合公報，中美互動順利開展關鍵在於平等相待而非從實力地位出發，美方不能用自己走過的道路臆測中國「國強必霸」。

王毅籲美停援台 勿縱容菲律賓侵權

王毅強調，在台海、南海議題，中方堅持一貫立場，呼籲美方落實不支持「台獨」的承諾，停止向台灣提供軍事援助，在南海不得以雙邊條約為藉口損害中國的主權和領土完整，不得支持縱容菲律賓的侵權行為。王毅指出，國家安全要有明確邊界，美方應停止在經貿和科技領域打壓中國、損害中方正當利益，以產能過剩為由搞保護主義有損全球經濟增長和綠色發展。

蘇利文同意平等對待 無意脫鈎

官媒新華社引述蘇利文表示，美中之間有分歧，有競爭，也有很多需要合作的領域。同意應以平等的方式對待對方，競爭也應當是健康、公平的。美國無意同中國脫鈎。美方堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」。美國和中國將長久地在這個星球上和平共存，美國的政策目標就是要找到讓美中關係可持續發展的辦法。美方願同中方繼續保持戰略溝通，增進相互了解、減少誤解誤判。

另據法新社報道，蘇利文重申美國對印太地區盟友的支持，對中國近期影響南海穩定的行動表達關注。