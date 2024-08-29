資深機長：有後發優勢 安全標準較以前更高

【明報專訊】有29年飛行經驗的資深機長陳建國昨日在「騰訊網」上解答網民提問，指出C919作為近10年左右才開始全新設計的飛機，採用新的理論和技術，並且是完全按照現代民用飛機適航標準設計製造，相較波音、空中巴士具有後發優勢。此外，作為中國集合全國甚至全球各個方面的優勢人、財、物，精心打造的精品，C919還具有波音、空巴所沒有的「舉國優勢」。
稱波音、空巴商業公司 沒C919體制優勢
陳建國解答網民提出關於國產大飛機的技術和安全性問題，表示「雖然說空客公司或者波音公司都有各個國家的支持，但畢竟他們都是商業公司，沒有C919的體制優勢」，他所在的民航飛行圈曾為C919提出各種各樣的建議，並獲得採納。在C919首次商業飛行之前，他和飛行圈內專家也受邀體驗了模擬機。
陳建國指出，波音推出737MAX系列時，因無法滿足美國聯邦航空局新的適航要求，申請了偏離要求。C919作為新適航要求下設計製造出的飛機，安全性會比之前的設計標準更高。他指出，波音737的設計是基於上世紀60年代的思維和技術水平，屬於第一代商用客機。上世紀80年代推出的空中巴士A320屬第四代商用客機。C919「一出生就站在巨人的肩膀上，也全面汲取之前所有客機失敗的教訓」。得益於機組管理、衛星導航系統、新發動機軟硬環境的長足發展，飛機的先進性和安全性都有大大的提升。