資深機長：有後發優勢 安全標準較以前更高

稱波音、空巴商業公司 沒C919體制優勢

陳建國解答網民提出關於國產大飛機的技術和安全性問題，表示「雖然說空客公司或者波音公司都有各個國家的支持，但畢竟他們都是商業公司，沒有C919的體制優勢」，他所在的民航飛行圈曾為C919提出各種各樣的建議，並獲得採納。在C919首次商業飛行之前，他和飛行圈內專家也受邀體驗了模擬機。

陳建國指出，波音推出737MAX系列時，因無法滿足美國聯邦航空局新的適航要求，申請了偏離要求。C919作為新適航要求下設計製造出的飛機，安全性會比之前的設計標準更高。他指出，波音737的設計是基於上世紀60年代的思維和技術水平，屬於第一代商用客機。上世紀80年代推出的空中巴士A320屬第四代商用客機。C919「一出生就站在巨人的肩膀上，也全面汲取之前所有客機失敗的教訓」。得益於機組管理、衛星導航系統、新發動機軟硬環境的長足發展，飛機的先進性和安全性都有大大的提升。