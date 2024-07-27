國航、南航各接首架C919 營運新階段 獲逾1200訂單 波音稱競爭格局改變

中新網報道，昨晚在中國商飛總裝製造中心浦東基地，噴塗了五星紅旗的國航C919首架機，與紅色木棉花塗裝的南航C919首架機同台亮相。中國商飛在現場向國航、南航頒發飛機銷售證，並移交飛機交付紀念鑰匙，中國民航局則向國航、南航頒發國籍登記證、單機適航證和無線電台執照。

國航158座兩艙 南航164座三艙

其中，國航C919首架機採用158座兩艙佈局，其中公務艙8座，經濟艙150座。南航C919首架機則採用164座三艙佈局，公務艙8座、明珠經濟艙18座和經濟艙138座。兩機均裝配了定製化的客艙座椅等設施設備，全艙配置個人充電接口。

南航和國航暫未公布新接收C919的商業首航信息，兩間航司各訂購了100架C919，首間用戶東方航空也已在首批5架的基礎上增訂100架C919。據統計，目前C919已獲得1200餘張訂單。海航控股旗下金鵬航空將在今年四季度接收首架C919，並透露未來3至4年的客機機隊將逐步調整為單一C919。至今共有9架C919交付客戶。

華民航機規模 波音料2043年翻倍

航空航天業龍頭波音周二發布2024年《民用航空市場展望》，預計中國民航機隊規模到2043年將擴大1倍以上，年均增長4.1%，從4345架增至9740架飛機。隨着航空公司拓展航線網絡，將主要樞紐與更多中小城市連接起來，客運量也得以提升。未來20年中國整體客流將年均增長5.9%，超越4.7%的全球平均水平。其中，單通道客機（窄體客機）交付數量將大幅增長，未來20年中國市場交付量預計達到6720架，佔全部交付量的四分之三以上。

目前，波音製造的737系列和空中巴士製造的320系列是單通道客機主力機型。隨着國產幹線單通道客機C919交付數量不斷增加，單通道客機市場格局正在發生變化。

波音民用航空市場營銷副總裁霍達仁認為，C919大型客機已成為波音的競爭對手，並稱競爭對行業是好事，將推動波音提升自身。不過，7月在被稱為全球航空界「華山論劍」的英國法恩堡國際航空展上，相較瓜分了絕大多數訂單的波音和空巴，C919未有訂單入袋。

近日，C919裝配效率提升系列攻關成果對接活動在遼寧瀋陽舉行，推動高校、大飛機後端裝備企業及配套商與中航沈飛民用飛機公司對接合作，解決C919大規模批量生產難題。面對訂單積壓，中國商飛正尋求提高產能，加速C919交付。民航業內人士認為，進入國際市場亦須具備批量生產能力。

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