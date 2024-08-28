動畫談就職百日 賴：永不放棄勤奮打拚

賴清德在facebook發布「賴桑與我」動畫特別篇，與台灣人氣漫畫家簡士頡合作，分享就職100天以來的心得。在日語中，漢字「桑」是中文「先生」的意思。在影片中，賴清德提及巴黎奧運，稱每一名台灣選手克服種種挑戰，懷抱永不放棄的精神，展現驚人勇氣與毅力，使其深感欽佩。賴清德表示，新政府就職第100天，團隊一如往常認真工作，未來很多個100天，也都會懷抱勇敢堅定、永不放棄的精神勤奮打拚。

上任百日民調 滿意度接近馬蔡

「TVBS民調中心」昨公布最新民調結果，對於賴清德執政百日以來表現，有40%民眾表示滿意，32%表示不滿意，另外有28%民眾未表示意見。這與馬英九（41%）、蔡英文（39%）就職百日時接近，但明顯低於陳水扁當時的59%。

2016年，蔡英文上台滿100天前，多項民調均顯示滿意度下滑，她當時強調「我不希望別人用100天來評斷我個人執政的成敗」。國民黨馬英九2008年上任百日當天，遭綠營組織「百日怒吼」遊行，抗議馬政府的多項施政措施。