Steam遭網攻崩潰 內地網安巨企：針對《悟空》

目前仍未知發動網絡攻擊的是什麼組織。國產3A遊戲《黑神話：悟空》自上周二發布後，24日周末出現流量高峰，Steam平台同時在線玩家數量最高紀錄刷新至241萬，但此時就出現大量用家無法登錄Steam平台啓動遊戲的情况，「Steam崩了」話題隨即衝上微博熱搜。

60僵屍網絡發起 攻擊飈兩萬多倍

Steam中國區代理完美世界發公告稱，因遭受大規模阻斷服務（DDoS）攻擊所致。奇安信稱當晚觀察到28萬條針對Steam平台的攻擊指令，較往常暴漲兩萬多倍。攻擊由近60個僵屍網絡主控發起，規模遠超美國總統候選人特朗普與社交平台X東主馬斯克直播訪談所遭受的攻擊（4個僵屍網絡），還有其他攻擊團伙使用NTP、CLDAP反射放大攻擊等方式參與其中。

奇安信分析稱，黑客在24日晚上6時開始集中攻擊中國和新加坡節點，周日上午將目標轉移到美國，與當地遊戲高峰期基本重合，其他重點攻擊目標還包括瑞典、日本、韓國、德國、荷蘭、澳洲、智利等地的Steam伺服器。

奇安信稱，《悟空》自發售以來，Steam平台實時在線玩家數量基本保持在100至200萬之間，遊戲平台24日遭突然攻擊崩潰導致玩家數量一度驟降百萬以下。有分析認為，攻擊持續一天可導致遊戲流失80%玩家。奇安信呼籲，遊戲企業、平台重視網絡安全，為用戶營造安全可靠的遊戲環境。

《每日經濟新聞》引述知道創宇技術李偉辰表示，DDoS攻擊在遊戲行業常見，黑客會以此勒索遊戲廠商及平台，也可能藉網絡攻擊影響股票市值從中獲利。李偉辰說，DDoS攻擊十分有效且性價比極高，僅需千元人民幣成本即可令目標系統癱瘓，給對方帶來巨額經濟損失。