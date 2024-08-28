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晤蘇利文戰略溝通 王毅：盼更建設性

【明報專訊】中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨日在北京同美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）開始舉行新一輪戰略溝通。王毅表示，希望這次溝通一如既往是戰略性和實質性的，同時應該更具有建設性，推動中美關係朝着「三藩市願景」克服干擾、排除障礙，真正實現穩定、健康、可持續發展。

將談台海南海 美關切京加大對台壓力

新華社引述蘇利文稱，這次是他作為白宮國安顧問首次訪華，拜登總統致力於負責任地管理美中關係，避免競爭演變為衝突，並在有共同利益的領域開展合作；期待通過此次戰略溝通，同中方就廣泛議題進行富有成效的對話，落實好兩國元首達成的共識。據法新社報道，一名匿名美國官員表示，蘇利文將與王毅談及台海及南海議題。這名官員稱，美方就中國大陸對台灣加大軍事、外交及經濟壓力深表關切，認為這些舉動破壞兩岸穩定並有激化風險，將督促北京與台北進行有意義的對話。

新華社報道，王毅表示中美關係攸關兩國，牽動世界；過去幾年，兩國關係充滿波折，在習近平主席和拜登總統的戰略引領下，兩國實現了重返峇里島、通往三藩市，其中的經驗值得總結，教訓需要汲取，關鍵是要錨定相互尊重、和平共處、合作共贏的大方向。王毅強調，落實好兩國元首三藩市會晤共識是中美雙方的共同職責，也是此次戰略溝通的主要任務；期待雙方在接下來的兩天裏就此深入溝通。

在蘇利文抵京前夕，外交部北美大洋洲司負責人25日向媒體吹風，稱中方將重點就台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。

相關字詞﹕台灣問題 蘇利文 王毅 戰略對話 中美關係

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