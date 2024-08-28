思政教育一體化 育「讓黨放心」新人

而近年的思政教育根本遵循，來自於中共中央總書記習近平在十八大後主持召開的全國高校思想政治工作會議、學校思想政治理論課教師座談會、全國教育大會等。中共中央和國務院先後印發一系列文件，進一步部署落實思政教育。

官方要求各級學校的思政教育加強政治引領，對各種錯誤觀點和思潮旗幟鮮明予以抵制，更提出推動「習思想」進教材、進課堂、進師生頭腦，開展理論教育培訓，編寫出版理論讀物，打造示範課堂；加強黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史教育，加強愛國主義、集體主義、社會主義教育。

今年第10期的《紅旗文稿》刊登中國人民大學副校長王易一篇題為〈深入推進大中小學思想政治教育一體化建設〉的文章，他文中指出，大中小學思政教育一體化建設，是縱向銜接大中小學各學段，橫向貫通學校、家庭與社會各場域的系統工程，是全方位、全過程、全員性的一體化。

明報記者