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中小學啟新教材「習思想」鑄魂 加強國安教育 語文增紅色經典 歷史添對印越戰爭

【明報專訊】內地新修訂的義務教育統編教材今年9月秋季開學啟用，小學、初中將使用道德與法治、語文、歷史三大科目的新版教材。教育部介紹，新教材堅持用「習思想」鑄魂育人，語文增加了反映中共革命奮鬥歷史的「紅色經典篇目」，歷史新添中印、中越邊境戰爭，加強國家安全、法治教育，鑄牢中華民族共同體意識。各地須在8月底前完成授課教師全員培訓。

新版教材將首先由小學及中一開始使用，3年內逐步覆蓋所有年級。央視引述教育部教材局負責人介紹，新修訂統編教材「全面系統推進習近平新時代中國特色社會主義思想（習思想）進教材，結合各學科特點，細化具體安排」。

「道德與法治」呈現全方位習思想

例如在道德與法治教材中，呈現了「習思想」的主要內容和歷史地位，並結合相關學習主題介紹習近平經濟思想、習近平法治思想、習近平文化思想、習近平生態文明思想、習近平強軍思想和習近平外交思想。「道德與法治」科目是內地思想政治教育一部分，包括道德、法律、政治、國情等內容，主要圍繞個人、家庭、學校、社會、國家、世界等方面展開。

文化育人 增雷鋒日記太空人家書

新教材還突出文化育人功能，豐富中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化學習內容。例如語文教材從《詩經》、諸子散文、漢魏古詩，到唐詩、宋詞、元曲、明清小說等均涉及，並增加「紅色經典篇目」，新選入《雷鋒日記二則》、《井岡翠竹》、《山地回憶》等課文。此外，語文教材增選體現社會主義先進文化篇目，如反映新時代太空人、戍邊英雄、科學家、教育家、一線勞動者事迹和精神的《航天員寫給孩子的信》、《「蛟龍」探海》等。

當局進一步推進國家安全教育、法治教育、鑄牢中華民族共同體意識教育等內容進教材。例如歷史教材新增1962年的中印邊境戰爭、1979年中越邊境戰爭等內容，「讓學生深入領會國家安全是頭等大事、維護國家安全人人有責的道理」。此外，教材還通過增選篇目、設置專題等方式，加強勞動教育、國防教育、科學家精神教育、生命安全與健康教育等。

今次教材修訂歷時2年多，經過550多所學校10萬多名學生試教試用，最終由國家教材委員會審核通過。教育部稱，教材系統落實「習思想」要求，豐富中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化學習內容，加強國家安全教育、法治教育、鑄牢中華民族共同體意識教育等相關重大主題學習，育人導向更鮮明。

全國人大常委會去年10月通過《愛國主義教育法》，今年起實施，將愛國主義教育貫穿學校教育全過程，並專設「港澳條款」，明確國家採取措施在港澳開展愛國主義教育。今年9月開學，全港初中新設「公民、經濟與社會科」，將首次加入愛國教育和「習思想」等內容。

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相關字詞﹕習思想 教材 愛國主義教育

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