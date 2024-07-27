京機械人展成交269億 李強：支持外企投資

專家：離日常生活廣泛應用仍遠

「具身智能」強調機械人通過綜合感知、推理和自主決策，實現多任務處理和複雜環境中的人機互動，具備廣泛的認知能力。「具身技能」偏重特定場景下的專業能力，旨在高效完成特定任務，應用更垂直、更容易商業化。機械人展覽現場諸如咖啡拉花及煎餅等機械人所展示的是「具身技能」。

「澎湃新聞」引述王田苗稱，目前人形機械人在技術和成本上均有未解決的難點，量產還需要考慮供應鏈的問題。現階段的人形機械人主要是在科研平台搭建各類應用，離日常生活廣泛應用仍相當遙遠。

國務院總理李強在世界機器人博覽會的最後一天到現場參觀調研，表示機械人體現現代高科技綜合集成，是衡量科技創新和高端製造水平的重要標誌，機械人產業前景廣闊、市場潛力巨大，要加大制度供給培育更多機械人領域「獨角獸」企業和專精特新「小巨人」企業；同時需要加強國際合作，支持外資企業和研發機構來華投資興業。