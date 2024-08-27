央視揭氫醫療騙術 延壽治癌賺長者傳銷

內地市面多間「氫氧體驗館」打着免費體驗的旗號，吸引較為缺乏醫學知識的長期病患長者試用「氫氧保健」產品，並於體驗過程中，安排講師宣傳「神奇功效」，聲稱吸一口氫氣就能延緩衰老、預防心腦血管疾病、治療癌症，甚至宣稱有長者吸氫之後「腦梗塞康復」。有關商家的宣傳伎倆，包括向水杯加入氫氣使藍色褪去，以證明其「抗氧化」效果。

免費體驗 宣「神效」腦梗康復

有商家表示，每台氫氧機標價一、兩萬元（人民幣，下同）不等，每台利潤5000元，一年賣出300多台即可輕鬆賺取150萬元。有商家逐漸將銷售方式從線下門店轉移至線上群組，以避開當局監管；同時，以返利的方式，吸引長者拉攏其親朋好友購買。

每台賺5000 負責人指純噱頭

央視暗訪「氫氧保健」行業上游的深圳威世爾頓公司，發現威世爾頓為加盟商提供一系列銷售技巧、「洗腦」話術培訓，定期派專業講師到加盟店授課。銷售負責人林某坦承「氫醫療」只是噱頭，公司根本沒有資金進行真正的醫療器械研發，「氫氧保健」市場競爭小、利潤極高。

另一家從事「氫氧保健」的深圳澳世頓環保科技陽姓經理表示，售價一兩萬的氫氧機成本只有兩三千，自己也不清楚產品功效是否真如宣傳般神奇。

氫氧爭議多 鍾南山曾醫新冠

氫氣用於人體治療一直備受爭議，國家藥品監督管理局將氫氧氣霧化機劃為「三類醫療器械」，但目前市面唯一獲得認證的是上海潓美氫醫學。據《中國青年報》報道，呼吸疾病專家鍾南山曾在2020年對新冠肺炎重症患者使用氫氧混合氣體的吸入治療，上海潓美氫醫學緊急調配氫氧氣霧化機供患者使用。隨後，潓美氫醫學的廣告遍布電視、網絡。

不過，新華社曾在2023年報道中，質疑市面氫氧保健，引述醫學專家稱氫分子由呼吸道進入肺泡是高風險的侵入式治療手段。上海橙多科技公司也因發布「潓美納入新冠肺炎診療方案」、「潓美氫氧混混合療法三登國家診療方案」等虛假廣告內容被查處。