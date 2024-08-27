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毛澤東扮演者王霙病逝 終年66歲

【明報專訊】扮演中共開國領袖毛澤東的其中一名特型演員王霙近日病故，終年66歲。王霙曾在多部電影及電視劇飾演毛澤東，2007年憑藉《我的長征》獲第26屆金雞獎最佳男配角獎，2010年以《紅色搖籃》奪得第8屆中國金鷹藝術節觀眾喜愛電視劇男演員獎，2011年獲全國中青年德藝雙馨文藝工作者稱號。

國家話劇院昨發訃告，該劇院退休幹部王霙因病醫治無效，周日晚在江蘇無錫病逝。王霙1957年11月出生於浙江杭州，1982年考入中央實驗話劇院成為話劇演員，1989年上海電影製片廠籌拍黨慶70周年獻禮片《開天闢地》，王霙飾演青年毛澤東，從此成為飾演毛澤東的特型演員。

6知名毛澤東扮演者去世

內地有約10名廣為人知的毛澤東特型演員，王霙是已知去世的第6位。當中，最受內地觀眾熟悉的演員古月於2005年7月因心肌梗塞死亡，終年67歲。2006年10月，曾在電視劇《毛澤東身邊的故事》中扮演毛澤東的王立憲，於台灣旅遊時出車禍去世，時年52歲。

2008年10月，曾在《水的女兒》等影視作品扮演毛澤東的馬于飛在前往演出途中，於黑龍江綏化市遭遇車禍身亡，年僅50歲。2009年8月，扮演了毛澤東14年的何明志在四川病故，終年51歲。較高壽的毛澤東扮演者是張克瑤，他於2017年7月在西安逝世，享年84歲。

相關字詞﹕特型演員 逝世 毛澤東

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