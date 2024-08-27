明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

賴清德百日定錨兩岸論述 去除國共內戰框架

【明報專訊】今天是台灣新一屆政府執政100天，台灣遠景基金會執行長賴怡忠昨指出，賴清德上台後談話內容，不斷加強鋪陳與完整3大方向論述，包括：台澎金馬同島一命；去除國共內戰框架；台灣站在捍衛世界民主、對抗獨裁最前線。

中央社引述「知情人士」稱，賴清德從「5·20」就職演說開始鋪陳，到「6·16」黃埔軍校百年校慶、「8·23」金門炮戰66周年祭悼典禮，3篇講話可見賴拋出不同於以往的談話節奏與框架；兩岸論述對內主訴「團結」，同時去除舊有框架、重新論述，定錨「與全世界共同面對」。

賴怡忠認為，賴清德用意在強調台灣民主化後「早已脫離國共內戰史觀」，這是賴清德的外交策略、也是兩岸論述，將台海議題從過去國共內戰架構中解放出來，「回歸到這是民主和獨裁價值體系上的對壘」，同時彰顯台灣位於對抗獨裁最前線，要切實團結國際社會共同應對北京。

賴清德上任百日之際，美國白宮國安顧問蘇利文今天訪華。《聯合早報》引述新加坡南洋理工大學學者李明江分析，北京關注賴政府以更積極方式推動「台獨」和「去中國化」，將要求美國不要高規格接待台灣高官並溝通後果。

台媒：美大選膠着 不願賴高調訪

賴清德未有具體出訪友邦行程，《聯合報》報道，礙於美國總統大選陷入膠着，美方不願賴藉外訪而高調過境美國，現階段僅讓步賴過境夏威夷。

上 / 下一篇新聞