賴清德百日定錨兩岸論述 去除國共內戰框架

中央社引述「知情人士」稱，賴清德從「5·20」就職演說開始鋪陳，到「6·16」黃埔軍校百年校慶、「8·23」金門炮戰66周年祭悼典禮，3篇講話可見賴拋出不同於以往的談話節奏與框架；兩岸論述對內主訴「團結」，同時去除舊有框架、重新論述，定錨「與全世界共同面對」。

賴怡忠認為，賴清德用意在強調台灣民主化後「早已脫離國共內戰史觀」，這是賴清德的外交策略、也是兩岸論述，將台海議題從過去國共內戰架構中解放出來，「回歸到這是民主和獨裁價值體系上的對壘」，同時彰顯台灣位於對抗獨裁最前線，要切實團結國際社會共同應對北京。

賴清德上任百日之際，美國白宮國安顧問蘇利文今天訪華。《聯合早報》引述新加坡南洋理工大學學者李明江分析，北京關注賴政府以更積極方式推動「台獨」和「去中國化」，將要求美國不要高規格接待台灣高官並溝通後果。

台媒：美大選膠着 不願賴高調訪

賴清德未有具體出訪友邦行程，《聯合報》報道，礙於美國總統大選陷入膠着，美方不願賴藉外訪而高調過境美國，現階段僅讓步賴過境夏威夷。