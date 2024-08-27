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柯文哲千萬購商辦稱參考他黨 藍綠否認

【明報專訊】台灣民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴之際，昨日再被揭以個人名義斥資4300萬元(新台幣，下同， 約1053萬港元)購置寫字樓物業，質疑資金來源。柯文哲回應稱參考其他政黨例子，將選舉補助款用來設立個人辦公室。民進黨、國民黨均澄清，不會用選舉補助款購置不動產。

稱設個人辦公室 現由其他公司租用

民進黨台北市議員林延鳳昨開記者會揭發，柯文哲在5月10日以個人名義，花費4300萬元現金購置房產，地點就在立法院附近濟南大樓，而夫婦兩人申報存款僅2464萬元(約603萬港元)，質疑柯文哲購置商業辦公室的4300萬元現金從何而來，呼籲檢調盡速展開調查。

《聯合報》報道，柯文哲購入的約1700平方呎寫字樓，目前由先發興業公司租用，該公司負責人桂焌傑疑涉暴力討債。桂焌傑聲明不認識柯文哲，原有租約至2025年4月止。

補助款三分一歸黨 三分二歸個人

柯文哲稍後受訪時表示，按照民眾黨的規定，選舉補助款三分之一歸中央黨部、三分之二歸個人使用，同時參考其他政黨總統候選人的例子，用這筆錢設立個人長期使用的辦公室。民眾黨立法院黨團主任陳智菡亦表示，柯文哲做法，與之前蔡英文卸任後，或擔任民進黨主席期間，也有個人辦公室一樣。

綠營：從未置產僅租用

藍營：補助款皆用於黨務

不過，蔡英文辦公室發言人蔡舒景回應稱，蔡參與選舉以來，從不曾使用選舉補助款購置不動產，無論是登記於個人或基金會名下。至於從政期間的辦公室，除擔任黨政公職辦公室外，其餘如基金會、卸任辦公室都是租用。中央社引述國民黨發言人楊智伃表示，國民黨財務拮据，過往總統選舉補助款皆用於黨務支出，以及支付黨工薪水。侯友宜日前曾表示，選舉的補助款都回捐給國民黨部，由中央黨部統籌規劃。

另外，美麗島電子報昨天公布最新民調，民眾黨反感度為65.3%，成為創黨5年以來新高。柯文哲說，民調起起落落，事情解釋清楚就會改善。

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