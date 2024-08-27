賴建構台灣主體性 勢阻兩岸民間交流

在「5·20」就職典禮時，賴清德的演說內容就處處彰顯「台灣主體性」。7月21日，身兼民進黨主席的賴清德出席民進黨全代會，進一步提出「建立台灣主體性的國家認同」，他明言當前責任是要盡全力讓人民認識台灣自己的歷史文化，凝聚每一份力量，讓「國家認同」不再成為外部分化、內部對立的破口。

學者交流遭台灣當局關切

有台灣學者本月中旬在山東青島舉行的兩岸關係研討會閉門會議上透露，其從事兩岸交流工作，多次遭到台灣有關部門「關切」。上海台灣研究所所長倪永杰認為，賴清德可能加快「文化台獨」，着重台灣主體性認同建構，嘗試各種「台獨冒險」。

滬學者：賴將嘗試各種台獨冒險

兩岸意識形態競爭趨熱，大陸博主8月13日揭發巴黎長榮桂冠酒店漏掛五星紅旗，引發對長榮的抵制潮，長榮集團23日為此發聲明致歉，強調集團認同「九二共識」及「反對台獨」。台灣陸委會24日稱，「嚴正抗議並譴責中共操作民族主義及鼓動縱容情緒性網民對我企業霸凌與施壓、經濟脅迫等的不當作為」，大陸所謂「不容許吃飯砸鍋」是不理性的作法，敦促北京當局應思索其治理制度與意識形態問題。不過，如今台當局也以政治操作，應對王以太演唱會。

明報記者