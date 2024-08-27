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陸歌手宣傳涉「辱台」 遭陸委會封殺 指王以太用「中國台北」貶低台灣 大陸歌迷撐愛國

【明報專訊】大陸知名饒舌歌手王以太被揭發在社交平台小紅書以「中國台北」、「回歸」等字眼宣傳9月中旬的台北演唱會，台灣陸委會前日指出，相關宣傳內容違反規定，表演不予許可，強調「不容許有發表或宣傳貶低台灣地位的情形」。事件連日引發關注，大陸歌迷紛貼出「中國一點都不能少」地圖力挺王以太。

7月10呈申請 7月1已售票

嘻哈（Hip hop）饒舌歌手王以太今年推出第3張全新個人專輯〈Love Me Later〉，並展開巡迴演出，原定9月14日首次在台北舉辦專場演出。台灣《自由時報》披露，調查發現演唱會主辦機構出現「先賣票、後申請」的情况，主辦單位向台灣政府申請王以太赴台的實際送件時間是7月10日，但7月1日就搶閘售票。因反應理想，9月15日加場演出。

台媒：宣傳暗指回歸中國

不過，導致演唱會夭折的最大原因是「貶低台灣」宣傳。文章指，王以太於小紅書上發布一系列以「北京南：北京←→中國台北」站牌為背景的宣傳照，題為「王以太：下一站，中國台北」的文案還寫到，「一路向南朝着北回歸線駛去吧，回歸線裏，終有一場回歸」，台媒稱這暗指「台灣回歸中國」。

中央社引述台灣陸委會回應，指王以太的宣傳內容已違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，經聯審會跨部會討論，依法不予許可。陸委會強調，政府歡迎大陸藝人赴台表演交流，也樂見兩岸藉音樂作品相互切磋，但「兩岸交流應秉持對等尊嚴原則辦理，不容許有發表或宣傳貶低台灣地位的情形」。

兩場門票售罄 歌迷：一點不能少

據售票平台「KKTIX」顯示，票價2900元（新台幣，下同，約709港元）的VIP貴賓座、售價2300元（約563港元）GA普通座位及售價1190元（約291港元）的身心障礙票均已售罄。

售票機構並未透露所售座位的總票數。類似饒舌歌手演唱會以搖滾區為主，除了身心障礙票（涵蓋孕婦兒童）為座席，其他是站票。演唱會舉辦場地台北信義劇場Legacy Max 面積約1.4萬方呎，當地業界估計容納1500至2000觀眾。如今，主辦單位MERCURY面臨退票窘境。

據主辦方介紹，王以太在2018年《中國新說唱》進入全國六強，2019年獲華人歌曲音樂盛典年度最受歡迎說唱歌手獎，2022年《中國說唱巔峰對決》與團隊成員拿下巔峰聯盟冠軍。王以太的大陸歌迷後援會昨紛紛貼出中國地圖，並表態「中國一點都不能少」，支持王以太愛國行為。王以太未回應事件。

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相關字詞﹕中國台北 售票 陸委會 演唱會 王以太

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