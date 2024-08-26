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中菲仙賓礁再撞船 周內第二度

【明報專訊】中菲昨天（25日）在南海仙賓礁再起衝突。中國海警局新聞發言人甘羽表示，菲律賓3002號船昨不顧中國海警一再勸阻和警告，「執意向非法滯留中國南沙群島仙賓礁的菲海警9701號船運送物資」，中國海警對菲船依法依規實施管控。菲方稱當時正運送物資的菲船遭到中方海警船撞擊和水炮襲擊。

「央視新聞」報道，甘羽稱當日下午2時12分，菲3002號船拒不接受管控，故意衝撞中方正常執法的海警21551艇，導致發生擦碰，「責任完全在菲方」；中方基於人道主義，第一時間救助菲落水人員。甘羽還稱，「我們正告菲方立即停止侵權行徑，否則由此引發的一切後果由菲方承擔」。

菲國「西菲律賓海國家工作小組」（NTF-WPS）昨日發表聲明，稱菲律賓漁業局一艘船當天在為菲漁民運送食品、燃料和醫藥用品時遭中國海警船撞擊和水炮襲擊。

中菲兩國船艦近期多次在仙賓礁發生衝突。中國海警局19日發布影片，指摘菲海防隊船艦在仙賓礁鄰近海域以「不專業、危險方式」衝撞華海警船；菲方則稱中國船艦衝撞菲船，並且連撞兩艘。

對於中菲海警船艦在仙賓礁周邊海域發生碰撞，導致南海局勢再次升溫，菲海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）20日曾在記者會上表示，「仙賓礁不會是新的衝突爆發點」。

相關字詞﹕海警船 仙賓礁 中菲關係 南海

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